Cumhuriyet Halk Partisi İzmir geçmiş dönem Milletvekili Atila Sertel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığı için yola çıktı. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Sertel, 'Benim isteğim şudur; Bırakın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanını CHP'nin 120 bin üyesi seçsin. O şerefli üyeler kimi seçeceğini üstte siyaset yapanlardan, bizlerden, herkesten daha iyi bilir. Ben üyelerimize ve İzmirlilere güveniyorum' dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir geçmiş dönem Milletvekili Atila Sertel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığı için yola çıktı. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Sertel, "Benim isteğim şudur; Bırakın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanını CHP'nin 120 bin üyesi seçsin. O şerefli üyeler kimi seçeceğini üstte siyaset yapanlardan, bizlerden, herkesten daha iyi bilir. Ben üyelerimize ve İzmirlilere güveniyorum" dedi.

CHP İzmir geçmiş dönem Milletvekili ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanlığı unvanını taşıyan Atila Sertel, bugün CHP İzmir İl Başkanlığı binasında, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylık dosyasını çok sayıda partilinin huzurunda CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'na teslim etti.

Ön seçim ve 'Dayı' vurgusu yaptı

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'na aday adaylık dosyasını teslim eden ve burada yapmış olduğu basın açıklamasında özellikle ön seçim vurgusu yapan Sertel, "Benim isteğim şudur; Bırakın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanını CHP'nin 120 bin üyesi seçsin. O şerefli üyeler kimi seçeceğini üstte siyaset yapanlardan, bizlerden, herkesten daha iyi bilir. Çünkü İzmirliler laik, çağdaş, yurtsever, Atatürkçü insanlar. İzmirliler kimseye torpil yapmaz. Benim siyasette 2 dayım var. Birinci dayım üyelerimiz, ikinci dayımız ise halkımızdır. 2 dayım dışında siyasette dayım olmayacaktır. Ben üyelerimize ve İzmirlilere güveniyorum. İzmir için yola çıktım. Sandık kurulursa desteğinizle beraber bu görevi layıkıyla yapacağıma inanıyorum. Sonuç ne olursa olsun adaylığa başvuran tüm arkadaşlarımıza başarılar dikiyorum. Ben CHP bayrağına sarılır ve gömülmek isterim. Bizim arayışımız parti içindeki demokrasidir. O sandığın konulmasını canı yürekten istiyorum. Her şeye hazırım. Kimseye gönül koymam. Biz bir aileyiz" dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ise Sertel'e çıktığı yolda başarılar diledi. - İZMİR