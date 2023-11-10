Atatürk'ün Vefatının 85. Yılında Anma Törenleri Düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 85. yıl dönümünde düzenlenen törenler ile anıldı.

Cumhuriyet Meydan'ında düzenlenen anma programı Ata'nın huzuruna çelenklerin sunulması ile başladı. Sırasıyla İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Garnizon Komutanı Mühimmat Yüzbaşı Caner Yılmaz ve Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Ardından saat 9'u 5 geçe tüm yurtta olduğu gibi Bozüyük'te de hayat durdu. 2 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı söylenirken göndere çekili şanlı bayrağımız yavaş yavaş yarıya indirildi. İstiklal Marşının okunmasının ardından Cumhuriyet Meydan'ındaki törenler sona ererken Protokol üyeleri ve vatandaşlar Borsa İstanbul Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen programa katılmak üzere Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'ne geldiler.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Faruk Kılıçer yaparak konuşmasında "Mustafa Kemal vatandır. Mustafa Kemal hürriyettir. 19 Mayıs 1919'dan 1927 yılına kadar Türk İstiklal Savaşı ve yaptığı devrimleri Türk milletine Nutuk adlı eserinde anlatmıştır. Milli mücadeleyi anlamak yeni Türk devleti ve Türkiye Cumhuriyetini kavramak için Nutuk okunmalı ve okutulmalıdır. Manevi mirasım dediği aklı ve bilimi tüm dünya uluslarının selameti için önemli addederek gereken önem ve değer verilmelidir. 'Bir gün benim sözlerimle bilim çelişirse siz bilimi tercih ediniz' sözü unutulmamalıdır. Atatürk kurduğu Cumhuriyeti Türk gençliğine emanet etmiştir. Gençliğin 1. vazifesi Türk İstiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Bu yolda muhtaç olduğu kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle minnetle anıyoruz." dedi.

Ardından okul öğrencileri tarafından "Anılarla Atatürk'ten Emanet" oratoryosu sahnelendi. Programın sonunda protokol üyeleri tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. - BİLECİK