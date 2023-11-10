Atatürk'ün vefatının 85. yılı Malatya'da anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85. yıl dönümünde Malatya 'da düzenlenen törenle anıldı.

Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törene, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 2. Ordu Komutanı Korgeneral, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile askeri ve mülki erkan katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve sonrasında İstiklal Marşı okunmasının ardından Malatya Valisi Ersin Yazıcı Anıt Şeref Defteri'ni imzaladı. Vali Yazıcı, Anıt Şeref Defterine, "Milletin yaşama gücünü tükettiği zannedilen bir dönemde, siz korkusuzca ortaya atılarak Türk milletinin bağımsız yaşama arzusuna ve vatan toprağı sevgisine güvendiniz. Milli Mücadele'yi hiçbir şeyden yılmayan iradenizle organize ettiniz. Önünüze çıkan engelleri büyük bir azim, cesaret ve kararlılıkla aşarak milletimizin refah ve mutluluğu için durmaksızın çalıştınız ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmadınız. Millet olarak birlik ve beraberliğimizin bekası, ülkemizin müreffeh ülkeler arasında hak ettiği yeri alması uğrunda karşılaşacağımız bütün engelleri bertaraf edeceğimizden emin ve müsterih olunuz. Türk milletinin istiklali ve istikbali uğruna yaptıklarınız için sonsuz şükranlarımızı sunuyorum. Ruhunuz şad olsun" ifadelerini yazdı.

Anıt önündeki törenin ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar, Kongre ve Kültür Merkezine geçerek burada Atatürk fotoğraflarının bulunduğu resim sergisi ziyaret gezdi. Daha sonra program kongre ve kültür merkezi konferans salonunda düzenlenen anma programı ile sona erdi. - MALATYA