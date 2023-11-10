Atatürk'ün ölüm yıl dönümü törenlerle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında Aydın'ın ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı. Yenipazar, Söke, Nazilli, Germencik, Buharkent ve Kuşadası ilçelerinde gerçekleştirilen törenlerde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında Aydın'ın ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

Yenipazar Atatürk Parkı'ndaki törende Yenipazar Kaymakamı Şule Demirtaş ve Belediye Başkanı Yüsran Erden, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saatler 09.05'i gösterdiğinde 2 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından Yenipazar Atatürk Kültür Merkezi'nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programı düzenlendi.

Söke

Söke Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Söke Kaymakamı Ali Akça, Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Garnizon Komutanı Vekili Murat Emrah Yıldırım, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Tarih Öğretmeni Gamze Aslan Köroğlu, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Daha sonra şiirlerin okunduğu etkinlikte, 10 Kasım'da Atatürk'e sesleniş, konulu oratoryo gösterisi yapıldı.

Nazilli

Nazilli İstasyon Meydanı'ndaki törende, Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy ile Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu

Saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Belediye'nin tiyatro salonunda devam eden programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek yaptı. Konuşmanın ardından Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan orotoryo sahnelendi.

Germencik

Germencik Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Kaymakam Turgay Gülenç ve Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program belediye konferans salonunda devam etti.

Buharkent

Buharkent'te kaymakamlık binası önünde düzenlenen törende Buharkent Kaymakamı Cuma Omurca ve Belediye Başkanı Mehmet Erol, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program Buharkent Belediyesi Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda devam etti.

Kuşadası

Kuşadası Atatürk Meydanı'ndaki törende Kaymakam İbrahim Keklik ve Kuşadası Belediye Başkan Vekili Gürol Turhan, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.