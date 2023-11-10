Atatürk'ün ölüm yıl dönümü Sorgun'da törenle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Sorgun ilçesinde düzenlenen törenle ebediyete intikalinin 85. yılında anıldı. Tören, çelenk koyma, saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması, Atatürk belgeseli ve öğrenci gösterileriyle devam etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

Sorgun Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan törende Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonu'nda devam eden törende Fevzi Çakmak ilkokulu Müdürü Ömer Kahramanoğlu, Atatürk'ün hayatını anlattı.

Atatürk belgeselinin ardından anasınıfı öğrencileri gösteri sundu, öğrencilerin şiir okumasından sonra program, "bir ömrün hikayesi" isimli oratoryoyla sona erdi.