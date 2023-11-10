Atatürk'ün ölüm yıl dönümü Mersin'de törenle anıldı

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 85'inci yıl dönümünde Mersin'in Bozyazı ilçesinde törenle anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen anma törenine, Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Yunus Güven, TCSG-309 Bot Komutanı Süleyman Şafak, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Ceylan, kurum amirleri, gaziler, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Törende Kaymakam Topsakaloğlu ve Başkan Çetinkaya ile siyasi parti temsilcilerinin Atatürk Anıtına çelenk sunmasının ardından, sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunması ile Türk bayrağı göndere çekildikten sonra yarıya indirildi.

"85 yıldır sen bu milletin kalbinde ve aklındasın"

Buradaki törenin ardından meydanda bulunanlar Bozyazı Müftülük Konferans Salonuna geçildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Lütfiye Keskin Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mustafa Arslan yaptı. Sonbahar mevsiminin hüzün mevsimi olduğunu, özelikle kasım ayının ise Türk milleti için ayrı bir hüzün ayı olduğunu ifade eden Arslan, "İnsan ölür fikirleri yaşar. Sen bedenen ölmüş olabilirsin. Ben ve öğretmen arkadaşlarım bugün manevi evlatlarımızla binlerce Atatürk sevdalısı olarak geldik sana. Sen bize ilelebet yaşayacak bir devlet, bir cumhuriyet bıraktın, çok yoruldun. Rahat uyu. Ama kalbinden ve aklından bu milleti çıkarma, çünkü 85 yıldır sen bu milletin kalbinde ve aklındasın. Bize bıraktığın vatan, devlet ve bayrak için teşekkürler" dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, 'Atatürk'ün hayatı' konulu slayt gösterimi yapıldı. Lütfiye Keskin Ortaokulu öğrenci ve öğretmenlerinin hazırladığı gösterilerin sergilenmesinin ardından 'Atatürk Haftası' dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere, Kaymakam Topsakaloğlu ve protokol üyeleri tarafından ödüllerinin verilmesi ile tören sona erdi. - MERSİN