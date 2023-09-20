Atatürk'ün Fotoğrafına Uygunsuz Hareketler Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı
İstanbul Valiliği, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Atatürk'ün fotoğrafına yönelik müstehcen hareketler sergileyen bir şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Şüphelinin kimliği tespit edilirken, adli ve idari süreç başlatıldı.
İstanbul Valiliği, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yaptığı belirlenen bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Valilikten yapılan açılamada, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir kişinin Atatürk'ün fotoğrafına yönelik müstehcen hareketler sergilediğinin görüldüğü belirtildi.
Söz konusu kişinin kimliğinin tespit edildiği kaydedilen açıklamada, olayı gerçekleştiren 17 yaşındaki A.E.S'nin gözaltına alındığı bilgisi verildi.
Açıklamada, olayla ilgili adli ve idari süreç başlatıldığı bildirildi.