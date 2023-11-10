Atatürk'ün Anma Töreni Konyaaltı Belediyesi'nde Gerçekleştirildi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Konyaaltı Belediyesi'nin düzenlediği törenle anıldı. Törende konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Atatürk'ün başlattığı çağdaşlaşma çalışmaları maalesef bir süre sonra kesintiye uğramıştır. Ama Cumhuriyet çocukları, yani bizler, o yoldan hiç çıkmadık ve çıkmayacağız" dedi.

Konyaaltı Belediyesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla ana hizmet binası, belediyeye bağlı kreşlerde ve dış birimlerde tören düzenledi. Düzenlenen törenlere, tüm personel katılırken, belediye ana hizmet binası önünde düzenlenen törene, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, başkan yardımcıları, müdürler ve personel katıldı. Törende konuşan başkan Esen, Atatürk'ün Nutuk'ta bahsettiği Büyük Türk Devrimi'nin herkesçe iyi anlaşılması gerektiğini dile getirdi.

HER YIL AYNI DUYGUYLA

Belediye personeli ile birlikte her yıl 10 Kasım'da Atatürk'ü anıp şükranlarını sunduklarını belirten Esen, Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu bildiklerini belirtti. Her yıl aynı duygu ve özlemle Atayı andıklarını belirten Başkan Esen, "Bugün burada değişmez Önderimiz Yüce Atatürk'ün aramızdan ayrılışının bir yıl dönümünde daha bir aradayız. Yüce Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki önemini aramızda bilmeyen yoktur. Biz bugün hala O'nun o dönem yaptığı mücadeledeki yaşadıklarından kendimize ilke, yol ve iz çıkarmaya çalışıyoruz. O dönemi araştırıyoruz. O dönemin bilmediğimiz yönlerine dair bir materyal gördüğümüzde, bunu bugüne nasıl uyarlarız, bugün bunu nasıl hayata geçiririz düşüncesi ile inceliyoruz ve bakıyoruz" dedi.

BÜYÜK TÜRK DEVRİMİ

Nutuk'un tarihi bir belge olduğunu vurgulayan Başkan Esen, Nutuk'u sadece okumanın yetmediğini, aynı zamanda en ince ayrıntısına kadar inceleyerek okunması gerektiğini belirtti. Tüm devrimcilerin Büyük Türk Devrimini iyi analiz etmesi gerektiğine de değinen Esen, "Yüce Atatürk, Nutuk'ta o dönem yaşananları çok güzel bir kronolojik sırayla ve son derece duygulu bir dille bizlere birer ibret vesikası olsun diye yazmıştır. Yüce Atatürk'ün Nutuk'unu okuduğumuzda, benim en fazla etkilendiğim bir cümle vardır; 'devrimciler öyle kişilerdir ki insanların gönüllerine nasıl gireceklerini bilirler' şeklinde. Bu cümle üzerinde günlerce çalışma yapılması gereken, Atatürk'ün yaşadıklarıyla beraber anlamlandırılması ve anlatılması gereken bir cümledir. Atatürk, o dönem yapılan aydınlanma hareketinin sonrasında girişilen çağdaşlaşma hamlelerinin tamamını Büyük Türk Devrimi olarak adlandırır" diye konuştu.

"YOLUMUZ CUMHURİYET"

Atatürk'ün bahsettiği Büyük Türk Devriminin iyi anlaşılması gerektiğinin altını çizen Başkan Esen, "Bütün devrimcilerin bunu iyi analiz etmesi lazım. Bir devrimcinin, yol arkadaşlarıyla beraber neler yaşadığı, hangi fedakarlıkları beraberce göğüsledikleri, bir devrimcinin ülkesi ve arkadaşları için canını bile bir dakika düşünmeden nasıl verdiğini ve kişilerin bu devrim hareketi içerisinde aslında nasıl menfaatperest davrandıklarını bu kitapta, bu eserde buluruz. Çağdaşlaşma çalışmaları maalesef bir süre sonra kesintiye uğramıştır. Ama Cumhuriyet çocukları, yani bizler, o yoldan hiç çıkmadık ve çıkmayacağız" dedi.