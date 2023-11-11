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Atatürk'e hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan şahıs adliyeye getirildi

Atatürk'e hakaret ettiği suçlamasıyla gözaltına alınan Mustafa Atmaca, emniyetteki işlemlerinin ardından Erzurum Adliyesi'ne getirildi. Atmaca, adliyeye girişi sırasında herhangi bir açıklama yapmadı. Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Atmaca'nın sosyal medya üzerinden yaptığı söylemler nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi.