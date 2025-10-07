Ataşehir Belediye Başkanı Adıgüzel: 'Gazze'deki olaylar soykırımdır'

ATAŞEHİR Belediye Meclisi'nin ekim ayı oturumunda Gazze'de yaşananlara değinen Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Artık bu yaşananlar bir savaş değil, açıktan bir soykırımdır. Gazze'deki katliamı kınıyorum, özgür Filistin diyorum" dedi.

Ataşehir Belediyesi'nin ekim ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in açılış konuşmasıyla gerçekleştirildi. Toplantının ilk gündeminde Gazze'de yaşanan olaylar vardı. Gazze'de yaşam mücadelesi veren insanların dünyanın gözü önünde soykırıma uğradığını söyleyen Adıgüzel, "Artık bu yaşananlar bir savaş değil, açıktan bir soykırımdır. Hastaneler vuruluyor, okullar yerle bir ediliyor. Bir lokma ekmek, bir damla su bulamayan insanların çığlıkları gökyüzüne yükseliyor. Ama birçok ülke bu acıya hala sessiz. Bu sessizlik en az bombalar kadar yıkıcı ve kahredici" diye konuştu.

'HER ZAMAN ZALİMİN KARŞISINDA, MAZLUMUN YANINDAYIZ'

Bu sessizliğe ortak olmayacaklarını belirten Adıgüzel, "Bunu bir vicdan borcu, bir insani sorumluluk olarak görüyoruz. Her zaman barıştan, adaletten, yaşamdan yanayız. Her zaman zalimin karşısında, mazlumun yanındayız" ifadelerini kullandı. Gazze'de hayatını kaybeden çocukları, kadınları ve sivilleri saygıyla andığını söyleyen Adıgüzel, "Bütün arkadaşlarım adına Gazze'deki katliamı kınıyorum, özgür Filistin diyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda sosyal belediyeciliğe de dikkat çeken Adıgüzel, dezavantajlı gruplardan çocuklara, gençlerden yaşlılara kadar toplumun her kesimi için projeler ürettiklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Bizim görevimiz sadece altyapı yapmak, yol açmak, bina yapmak değil; aynı zamanda insanın kalbine dokunan, umudu büyüten ve dayanışmayı çoğaltan bir yaşamı birlikte kurmaktır."