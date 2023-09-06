Atakum Belediye Başkanı Zabıta Haftası'nı kutladı

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, 1-7 Eylül tarihlerinde kutlanan Zabıta Haftası'nı Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı zabıta personeli ile kutladı.

Zabıta teşkilatının temellerinin atıldığı 1826 yılı esas alınarak her yıl 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası'nın 197. yıl dönümü dolayısıyla Atakum Belediyesi önünde kutlama programı düzenlendi. Zabıta personeliyle bir araya gelerek Zabıta Haftası'nı kutlayan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Kentimizi daha iyi bir yer haline getirme konusundaki azminiz ve özveriniz için sizi yürekten tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.

"Zor ve kutsal görev"

'Zabıtanın 1826 yılında 'ihtisap neferi' olarak kurularak resmiyet kazandığını söyleyen Atakum Belediyesi Zabıta Müdürü Erhan Yılmaz, "Bu yıl teşkilatımızın 197. yılını kutluyoruz. Zabıtanın görevi beldenin esenlik, sağlık, huzur ve güvenliğini Belediye Meclisi'nin verdiği yetkiyle sağlamaktır. Arkadaşlarımız 7/24 zor ve kutsal bir görev yapıyorlar. Gece-gündüz, bayram ve hafta sonu demeden en başta görev alıyorlar. Tüm arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum, Zabıta Haftalarını kutluyorum" diye konuştu.

"Özverinizle Atakum daha yaşanılabilir"

Zabıta personelinin haftasını kutlayan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Atakum'un düzeni, temizliği ve güvenliği için gösterdiğiniz özveri ve fedakarlık, kentimizin daha yaşanabilir bir yer olmasına büyük katkı sağlıyor. Zabıta ekiplerimizin, Atakum'un gelişimine ve büyümesine sunduğu katkıyı bilmek, bizleri gururlandırıyor. Sizlerin gayreti sayesinde, kentimiz daha yaşanabilir, daha temiz ve daha güvenli bir yer olmaya devam ediyor. Zabıta ekibimizin disiplinli ve sorumluluk sahibi yaklaşımını, kentimizin düzeni için bir güvence olarak görüyoruz. Sizlerin çalışmaları, Atakum'un büyümesine ve gelişmesine büyük katkı sağlıyor. Kentimizi daha iyi bir yer haline getirme konusundaki azminiz ve özveriniz için sizi yürekten tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum" şeklinde konuştu. - SAMSUN