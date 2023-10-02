Atakum Belediye Başkanı Yol Sorununu Çözmek İçin Önemli Pay Ayırdıklarını Söyledi

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, kentte yaşanan yol sorununu çözmek için belediye bütçesinden önemli bir pay ayırdıklarını söyledi.

Samsun'un Atakum Belediyesi Başkanı Cemil Deveci'nin 'Komşularımızla Buluşuyoruz' başlığıyla vatandaşlarla bir araya geliyor. Atakum Belediyesi ve Atakum Kent Konseyi iş birliğinde katılımcı bütçe çalışmaları çerçevesinde düzenlenen toplantılarda vatandaşlar, sorunlarını ve taleplerini tek tek anlatıyor. Başkan Deveci, Küçükkolpınar Mahallesi sakinleri ile Cemal Yeşilyurt Alanı'nda buluştu. Atakum Belediye Başkan yardımcıları, birim müdürleri ve mahalle muhtarlarının da katıldığı toplantıda mahalleliler, 7'den 77'ye söz aldı.

"Atakum'a 8 bin metrekarelik tesis"

Toplantıda, vatandaşlar Yeşilyurt Grup Onursal Başkanı hayırsever iş insanı merhum Cemal Yeşilyurt'un ismini taşıyan tesisi kazandırdığı için Başkan Deveci'ye teşekkür etti. Mahalle sakinleri; yürüyüş yolu, spor alanları, çocuk oyun parkları, amfi ve farklı türlerde birçok ağacın yer aldığı 8 bin metrekarelik Cemal Yeşilyurt Yaşam Alanı'nın; Atakum için nefes olduğunu belirttiler. Toplantıda konuşan bir vatandaş, "Önceki yönetim döneminde buraya taşınmıştım. Çocuklarımız 7-8 yaşlarındaydı. İmza toplayıp belediyeye gittik. Fakat ilgilenmediler. Ama size ilettiğimizde ilgilendiniz. Buraya park yapacağınızı söylemiştiniz. O çocuklar şimdi 15-17 yaşındalar. Bu bölgenin ihtiyacı olan; çocukların özgürce oynayacağı, yaşlıların serbest vakitlerini geçireceği ve insanların bir araya geleceği bir alan oluşturdunuz. Bunun için size teşekkür ediyoruz, çok makbule geçti. Açılışı bu alan park olsun diye imza toplayan çocuklarla; yapmanızı rica ediyoruz" diye konuştu.

Mahalle sakinleri, buluşmada pazar yeri ve yol ile ilgili sorunlarını; minikler de halı saha taleplerini Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'ye ilettiler. Başkan Deveci, Fen İşleri Müdürlüğü'nün yol çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini belirterek pazar yerini ve halı sahayı mahalleye en kısa sürede kazandıracakları müjdesini verdi. Deveci, konuşmasında, "Türkiye'de hayat kolay değil. Dün zordu, bugün daha çok zor. Yarın daha da zor olacak. Biz o zorluğu, bu dayanışmayı aramızda gerçekleştirebilirsek aşabileceğiz" dedi. Türkiye'yi derinden etkileyen depremler sonrasında örnek bir dayanışma gösterildiğini belirten Deveci, "Deprem haberi alır almaz sosyal medya hesaplarından yaptığım dayanışma çağrısı hemen karşılık buldu. Atakum Belediyesi'ne beş günde Vezirköprü'den Terme'ye; Ayvacık'tan Kavak ve Alaçam'a kadar tüm ilçelerden 95 TIR yükü malzeme geldi. Hemen deprem bölgesine gönderildi. Çalışmalar sonrasında bir televizyon kanalına şöyle bir açıklama yaptım: 'Evet çok büyük bir felaket yaşadık. Ama bu deprem bizim içimizdeki iyiliği dışarı çıkardı. Ne olur, bu iyilik hep dışarıda dursun" dedim" şeklinde konuştu.

"Yol harcamaları geniş yer tutuyor"

Başkan Deveci, kentte yaşanan yol sorununu çözmek için belediye bütçesinden önemli pay ayrıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Atakum, 250 bin resmi; 300 bin nüfusa sahip.1 milyon 250 bin nüfusa göre planlanmış. Dağın başına imar planı yapmışlar. Şehirden 1 km uzaklıktaki arsasına imar planı istiyor. İnşaat bittikten sonra 'Benim yolumu yap' diyor. O yolu yaptıktan sonra doğal gaz, su ve elektrik geçiyor içinden. 'İlgili kurumları bir araya getirip bir günde yapacaksınız ya da yol yapılmadan önce yapacaksınız' diyen bir mekanizma yok. Sonradan yapılan çalışma, önceki yapılanla bütünlük arz etmiyor. Kar yağmur suyu bir biçimiyle sızıyor. Betonu asfaltı kaldırıp atıyor. Belediye, bütçesinin üçte birinden fazlası temizliğe geri kalanı da yola ve diğer yerlere harcanıyor. Tamam, en sağlamını bir kere yapalım. Asfalt yol yapalım ama biz asfalt yol yaptıktan sonra bu geçmeler ve tahribatlar olacaksa, o yolun da ömrü bir kışlık oluyor." - SAMSUN