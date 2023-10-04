ATA Parti Genel Merkez Binası Açıldı

ESKİ Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek tarafından kurulan ATA Parti'nin genel merkez binası törenle açıldı. Genel Başkan Zeybek, 'İleri demokrasiyi gerçekleştireceğiz. Bugünkü sistemde, partilerde bile demokrasi yokken, bu partiler iktidara gelirse nasıl demokrasiyi gerçekleştirecekler?' dedi.

Yeni kurulan ATA Parti'nin genel merkez binası açıldı

ESKİ Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek tarafından kurulan ATA Parti'nin genel merkez binası törenle açıldı. Genel Başkan Zeybek, "İleri demokrasiyi gerçekleştireceğiz. Bugünkü sistemde, partilerde bile demokrasi yokken, bu partiler iktidara gelirse nasıl demokrasiyi gerçekleştirecekler?" dedi.

Namık Kemal Zeybek tarafından 28 Temmuz 2023'te kurulan ATA Parti'nin, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki genel merkez binasının açılışı yapıldı. ATA Parti Genel Başkanı Zeybek ve partililer, açılış öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti. Genel merkez açılışında konuşan Zeybek, tarihi bir gün yaşadıklarını söyleyerek, "Bu tarihi gün, Türkiye'de yeni bir oluşumun, yeni bir akımın, Türklüğün yeniden doğuşu olacak. Bu doğuşun temellerinde de Büyük Atatürk'ün devrimleri olacak. Yolumuzun ışığı; izinden gittiğimiz Yüce Atatürk'tür. Bunu baştan söyleyelim. Bu, yepyeni bir devrim değil; yeniden Türk devrimi. Bu devrim, Mustafa Kemal Atatürk tarafından yapıldı; ancak o devrim bir süre sonra kesintiye uğradı" diye konuştu.

'SİZİN ATATÜRK'LE İLGİNİZ VAR'

Devletle dinin ayrışması gerektiğini söyleyen Zeybek, "Burada asıl mesele şu; devlete, bilim egemen olmalıdır. Devlet, bilimle yönetilmeli. Ekonomi, ekonomi bilimiyle yönetilmeli. Devlet, dış siyasette de iç yönetimde de bilimden yararlanmalı. Onun için Atatürk, 'Hayatta en gerçek yol, gösterici bilimdir. Bilimden başka yol gösterici aramak da şaşkınlıktır, sapkınlıktır' demiş. Mesele, gençlerimizin bilim bilinciyle yetiştirilmesidir. Din ile kafası dogmatik hale gelmiş bir insandan bilim adamı olmaz. Onlar ayrıca yetiştirilir ve görevleri o olur" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik eleştirilerde de bulunan Zeybek, "Cumhuriyet Halk Partisi, 'Atatürk'ün partisiyiz' diyor. Sizin Atatürk'le ne ilginiz var? Türkçülükten vazgeçtiler. Laikliği zaten 1948'te bıraktılar. Hele son 2 genel başkan zamanında, bundan önceki 'Halk, dine oy veriyor' diye çarşaf açılımı yapıp, çarşafa dolandı. Bu da tuttu 'Hazreti Ömer'in adaletini getireceğiz' deyiverdi. Yahu Kemal Bey, sen bu işlerden anlamazsın, bu işlere girme" diye konuştu.

'YETKİ VERSELER, 3 AY İÇİNDE KURARIM'

İktidar olmaları durumda yapacakları hakkında da konuşan Zeybek, "Türk Devletler Birliği, iktidara geldiğimizde 3 ay içerisinde kurulacak. Şu anda bana yetki verseler, 3 ay içinde kurarım. Şu anda kurulu olan, bir teşkilat. Türk Devletler Birliği kurulunca dünya dengelerini yeniden oluşturacak. Tek devlet değil; devletler birliği olacak. İleri demokrasiyi gerçekleştireceğiz. Bugünkü sistemde, partilerde bile demokrasi yokken, bu partiler iktidara gelirse nasıl demokrasiyi gerçekleştirecekler? Genel başkan olan orayı mülkü sayıyor ve ömür boyu oturmaya çalışıyor" dedi.