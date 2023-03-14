Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan: Evvelsi gün çıktık, şu anda yüzde 16'larda gözüküyoruz

Zafer Partisi önderliğinde kurulan Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İttifakının oy kapasitesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Oğan, "Sayın Kılıçdaroğlu yüzde 20 ile başladı. Şimdi yüzde 40'larda. Biz evvelsi gün çıktık, şu anda yüzde 16'larda gözüküyoruz. Kazanacağımızı ve ikinci tura kalacağımızı düşünüyorum" dedi.

Ata İttifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Habertürk TV canlı yayınında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı. Oğan, Ata İttifakının mevcut oy kapasitesinin yüzde 16'larda olduğunu ve ikinci tura kalacaklarını söyledi.

"ŞU ANDA OYUMUZ YÜZDE 16'LARDA"

Seçimi kazanacaklarını düşündüğünü belirten Sinan Oğan, "Sayın Kılıçdaroğlu yüzde 20 ile başladı. Şimdi yüzde 40'larda. Biz evvelsi gün çıktık, şu anda yüzde 16'larda gözüküyoruz. Bizim verilerimiz, dayandığımız seçmen kitlesi tabanı kendisini vatansever, Atatürkçü, Türk milliyetçisi olduğunu, HÜDA PAR ve HDP arasında kalmak istemeyen kitleyi hesaba katınız."

"KAZANACAĞIMIZI, İKİNCİ TURA KALACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Oğan, "Ayağı yere basan siyasetçiyim. Kazanacağımızı ve ikinci tura kalacağımızı düşünüyorum. Kalamadığımız takdirde bakacağız. HDP'nin, HÜDA PAR'ın kimi esir aldığına bakacağız. Hayat felsefemize kim cevap veriyorsa oturup onu konuşacağız. Temel felsefemiz bu ülkenin birliği, bütünlüğüdür. Türkiye'nin gerçek sigortasının ne demek olduğunu hep beraber göreceğiz inşallah" dedi.

"ÇİZGİMİZE O GÜNÜN ŞARTLARINDA KİM CEVAP VERİYORSA"

Fatih Altaylı'nın seçimde ikinci tura Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan kalırsa oyunuz kimden yana olur sorusuna çarpıcı bir cevap veren Sinan Oğan, "Size politik bir cevap vermeyeceğim. Seçim ve siyaset bu, kazanmakta var kaybetmekte. Biz çok rahat kazanacağımızı düşünüyoruz. Kalamadığımız takdirde oturup konuşacağız. HDP'nin kimi esir aldığını, HÜDA PAR'ın kimi esir aldığına bakacağız. Bizim hayat felsefemize, çizgimize o günün şartlarında kim cevap veriyorsa oturup o zaman konuşacağız. Ata İttifakına oy verenlere oturup soracağız." şeklinde konuştu.