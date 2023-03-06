Aşık Mahzuni Şerif'in oğlu Emrah Mahzuni, İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı Masa'dan kalkıp Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkmasının ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz aylarda İYİ Parti'ye üye olan Aşık Mahzuni Şerif'in oğlu Emrah Mahzuni, "Olayların gerçek yüzünü ve kendi kimliğime ve dünya görüşüme uygun olmadığı kanaatiyle 3 ay gibi çok kısa bir zamanda istifa ettim, dostlarımın bilgisine" açıklamasını yaptı.

Geçtiğimiz cuma günü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı Masa'daki 5 partinin cumhurbaşkanı adaylığı için Kemal Kılıçdaroğlu'nun adında mutabık kaldıklarını ve buna karşı çıktıklarını açıkladı. Bu gelişmenin ardından siyaset kulisleri hareketlenirken, Akşener'in kararına katılmayan birçok partili, İYİ Parti'deki üyeliklerini sonlandırdığını açıkladı.

"DOSTUMUN ISRARI ÜZERİNE KATILMIŞTIM"

Geçtiğimiz dönemde İYİ Parti'ye katılan ve bizzat rozetini Akşener'in taktığı, Aşık Mahzuni Şerif'in oğlu Emrah Mahzuni de bu isimler arasına katıldı. Sosyal medya hesabından İYİ Parti'den ayrıldığını belirten Mahzuni, "Sevgili dostlar ülkemizin karanlığa doğru gittiği şu dönemlerde, bir umutla Partinin ve çok hatırlı bir dostun ısrarı üzerine İYİ Parti'ye davet edilmiştim, ancak olayların gerçek yüzünü ve kendi kimliğime ve dünya görüşüme uygun olmadığı kanaatiyle 3 ay gibi çok kısa bir zamanda istifa ettim, dostlarımın bilgisine..." ifadelerini kullandı.

İşte Emrah Mahzuni'nin o paylaşımı;