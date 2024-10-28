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ASALA şehitleri dualarla anıldı

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ASALA şehitleri dualarla anıldı ASALA terör örgütü tarafından şehit edilen Türk diplomatlar mezarları başında anıldı.

ASALA şehitleri dualarla anıldı

ANKARA - ASALA terör örgütü tarafından şehit edilen Türk diplomatlar mezarları başında anıldı.

İYİ Parti eski Ankara İl Başkanı Akif Sarper Önder ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Gökşen Anıl Ulukuş ile beraberindeki heyet ASALA terör örgütünün şehit ettiği diplomatları, Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki Dışişleri şehitliğinde andı. Şehitlerin ruhuna dua edilip, mezarlara karanfiller bırakıldıktan sonra grup adına bir basın açıklaması gerçekleştiren Akif Sarper, "Bugün arkadaşlarımızla birlikte terör saldırıları sonucu yitirmiş olduğumuz dışişleri şehitlerimizi andık. Ermeni terör örgütlerinin 1973-1984 yılları arasında düzenlediği silahlı ve bombalı saldırılar sonucu 31'i diplomat 58 vatandaşımızı şehit oldu. Hiçbirini unutmadık, unutturmayacağız" şeklinde konuştu.

"ASALA terör örgütü, 1980'li yıllarda PKK ile de yakın işbirliği yürütmüştür"

Sarper, "Esasen Osmanlı İmparatorluğu döneminde yabancı devletlerin kışkırtmalarıyla ayrılıkçı hareketi kanlı ve saldırgan bir şekilde başlatan Ermeni örgütleri, 1973'te Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ve Konsolos Bahadır Demir'i Santa Barbara'da şehit ederek, Taşnak ve Hınçak'dan sonra ASALA terörünü de başlattı. ASALA terör örgütü, 1980'li yıllarda PKK ile de yakın işbirliği yürütmüştür. PKK-ASALA terör örgütlerinin ismi yakın dönemde tekrar birlikte anılmaya başlamıştır" ifadelerini kullandı.

"PKK-ASALA işbirliği 2016 yılında erişimine açılan CIA belgelerinde de yer almaktadır"

ASALA ve PKK iş birliğine değinen Sarper, "Eski bir ASALA teröristi olan Minassian'ın Fransa'dan tarifeli uçakla Ermenistan'a, sonra da Karabağ'a Ermenistan saflarında savaşmak için gittiğini Fransız gazetesi 'Liberation' gazetesi ilan etti. Basının da kamuoyuyla paylaştığı bu gerçekler, esasen şaşırtıcı değildir. PKK-ASALA işbirliğinin 2016 yılında erişimine açılan CIA belgelerinde de yer aldığını da hatırlatmak isterim" dedi.

"Gerektiği takdirde taşın altına elimizi değil, gövdemizi koymaya hazırız"

ASALA'dan PKK'ya, DAİŞ'ten FETÖ'ye terörün her türlüsüne karşı güvenlik güçlerinin kahramanca mücadele ettiğini ifade eden Sarper, "Millet olarak bizler de güvenlik güçlerimizle omuz omuza, kalp kalbeyiz. Gerektiği takdirde taşın altına elimizi değil, gövdemizi koymaya hazırız. Bizler terörün amaçlarına ulaşmasına izin vermeyeceğiz. Korkutmak istediklerinde korkmayacağız. Sindirmek istediklerinde sinmeyeceğiz. Asla ve asla teslim olmayacağız. Onlar bölmek istedikçe biz birleşeceğiz. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi tekrar rahmet ve saygıyla anıyorum" şeklinde konuştu.

ASALA şehitleri dualarla anıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ÖZKAN - Politika

Terör

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