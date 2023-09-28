Arnavutluk Başbakanı Rama, KFOR'un Kosova'nın kuzeyini kontrol altına almasını istedi

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, çatışmanın önlenmesi için NATO'ya bağlı Kosova Barış Gücü'nün (KFOR) Kosova'nın kuzeyini kontrol altına alması gerektiğini ifade etti.

Rama, düzenlediği basın toplantısında, Kosova'nın kuzeyinde son dönemde yaşanan olaylara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Kosova polisine saldıranların cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

Kosova- Sırbistan ilişkilerinin normalleştirilmesi sürecinin ve Sırbistan ile ilişki kurmanın, hem Arnavutluk hem de Arnavutlar için stratejik olduğunu belirten Rama, "Bu çatışmanın herhangi bir şekilde ve yöntemle önlenmesi için KFOR'un Kosova'nın kuzeyini kontrol altına alması gerekiyor." dedi.

Rama, tereddüt ve gecikmenin daha fazla zarara yol açacağını dile getirerek, "Bunlar, yarınki KFOR müdahalesini askeri açıdan çok daha büyük ve zor hale getirebilir. Bu yüzden bugün buradayım ve Kosova'nın da kuzeyde KFOR'u istediği için mutluyum." diye konuştu.