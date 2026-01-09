Arınç'tan 'Hasan Ufuk Çakır' tepkisi: Bunlar siyasetin derecesini düşürüyor

CHP'de kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilidikten sonra istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, geçtiğimiz günlerde Ak Parti'ye katıldı. AK Parti grup toplantısında rozeti Çakır'a Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Çakır'ın programda, "İki başkomutan var; biri Gazi Mustafa Kemal Paşa, diğeri Recep Tayyip Erdoğan." deyip Erdoğan'a asker selamı durması dikkat çekti.

HASAN UFUK ÇAKIR'A BÜLENT ARINÇ'TAN TEPKİ

Çakır'a eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'tan tepki geldi. İsim vermeden Çakır'a yüklenen Arınç, söz konusu hareketlerin siyasetin derecesini düşürdüğünü belirtti.

"SON DERECE YADIRGADIM"

Arınç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Bir milletvekilinin son grup toplantımızda partimize katılışı akabinde yaptığı konuşma ve tavırlarını son derece yadırgadım; kendi adıma da mahcup oldum. Eskiler bu gibi durumlar için tabasbus kelimesini kullanırlar. Cemil Meriç'in bu konuda çok güzel bir sözü vardır. "Hiçbir lütuf, zilletli bir tabasbusa değmez." Günümüz için daha anlaşılabilir bir hale getirmek gerekirse, insan onuru ve şahsiyeti her türlü maddi ve manevi çıkardan üstündür, diyebiliriz.

"SİYASETÇİNİN İTİBARINI YERLE BİR EDİYOR"

Bu gibi hareketler maalesef başkaları tarafından da zaman zaman tekrarlanıyor ve bunlar siyasetin derecesini düşürüyor. Millet gözünde de siyasetçinin itibarını yerle bir ediyor. Bendeniz meclis başkanı olduğumda güvenilir kurumlar anketinde TBMM yedinci sırada gelmekteydi. Yaptığımız çalışmalar ve ortaya koyduğumuz duruş ile bunu daha yukarılara taşıdık.

"BU İSİMLERİN KENDİ SEÇMENLERİNE KARŞI BORCU VARDIR"

Meclisin itibarı, milletvekillerinin itibarıdır; milletvekillerinin itibarı da siyaset kurumunun itibarıdır. Bunu düşürmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Hamdolsun biz ilk on yılımızda meclisimize ve siyasetçiye büyük bir itibar kazandırdık. Söz konusu davranışlar bizim daha da geriye gidebileceğimizi ve niteliksiz insanlar marifetiyle siyaset kurumunun seviye kaybedebileceğini gösteriyor. Bütün milletvekillerinden bu gibi davranışlardan kaçınmalarını rica ediyorum.

Milletvekili transferlerine bakış açım şudur. Birincisi bu isimlerin kendi seçmenlerine karşı bir borcu vardır. Bu borcu ödemeleri lazım. Kaldı ki aynı zamanda ortada bir kul hakkı da vardır. Öncelikle seçmenleri ile helalleşmeleri gerekmektedir. İkincisi de katıldıkları partide eski alışkanlıklarını bırakıp halka ve partisine nitelik itibariyle yararlı olabilecek işler yapması gereklidir."