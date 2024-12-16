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Arınç'tan çok konuşulacak Suriye yorumu: En karlı İsrail çıktı

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İsrail'in Suriye'deki çatışmalardan en karlı çıkan ülke olduğunu ifade eden Bülent Arınç, Türkiye'nin Suriye politikasında Suriye'yi yakından tanıyan isimlere ihtiyacı olduğunu belirterek Ahmet Davutoğlu'nu işaret etti.

Suriye'de 24 yıllık Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından bir hafta geçti. Ailelerin savaş nedeniyle parçalanmış durumda olduğu ülkede, insanlar normal hayatlarına dönmeye çalışıyor. Ancak Esad'ın hapishanelerinde on binlerce tutuklu hala kayıp... Ülkede düzeni yeniden sağlamaya çalışan yeni hükümet, yoksulluk, enflasyon ve işsizlik başta olmak üzere çözülmesi gereken krizlerle karşı karşıya...

"OLANLARDAN EN KARLI ÇIKAN İSRAİL'DİR"

Bölgede olan bitenler yakından takip edilirken konuyla ilgili eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'tan dikkat çeken bir çıkış geldi. Arınç, Suriye'deki gelişmelere ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede "İsrail beklenmedik bir şekilde ta Şam'a kadar geldi ve eskiden beri işgali altında tuttuğu Golan Tepeleri'ni su kaynaklarını tekrar elde etti. Gemilerini yaktı, uçaklarını bombaladı. Gık çıkmadı. Zaten Suriye'de olanlardan en karlı çıkan İsrail'dir. İran'ı mahvetti, Gazze'yi perişan etti, Suriye'yi işte şimdi perişan ediyor. Rusya zaten Ukrayna'yla savaşından başını kaldıramıyor" ifadelerini kullandı.

AHMET DAVUTOĞLU'NU İŞARET ETTİ

Ekol TV'ye açıklamalarda bulunan Arınç, Suriye'ye sözü geçen birinin gönderilmesi gerektiğini belirterek "Türkiye masada olduğunu bir şekilde göstermeli, Suriye'deki bu yeni yapılanmada başrol oynamalı. Buna hayır diyeceklerini tahmin etmiyorum. Çünkü Amerika, hemen hemen 10 seneden beri orada. Biz nerede olacağız? 30 km içerisinde eskiden beri kontrol ettiğimiz yer mi? Orada nasıl bir rejim kurulacak? Bugünlerde oraya gitmesi doğru da değil mümkün de değil belki ama bu işi iyi bilen, aklıma Davutoğlu'nun aynı dönemde bakanlık yaptığımız için biliyorum; Sayın Davutoğlu bize Suriye'nin hangi köyünde kimler yaşıyor, hangi kasabasında demografik ve etnik yapı nasıldır, bunların kültürleri nedir adım adım sayardı. Şimdi Suriye'yi yakından tanıyan insanlara ihtiyacımız var, hem siyaset alanında hem geleneksel kültür alanında hem de orada nasıl bir yapılanma bundan sonra başarılı olabilir; bunları Türkiye adına cumhurbaşkanımızın talimatıyla yönetebilecek, orada bulunan insanlara ihtiyacımız var. Bazen bir sanatçı da olabilir, bazen bir yazar da olabilir. Bazen Suriye üzerine karşı tarafın da çok iyi düşünebileceği, kabul edebileceği birileri olabilir. Yeter ki sözü geçsin. Bunu bir an evvel oraya göndermemiz lazım" dedi.

Arınç'tan çok konuşulacak Suriye yorumu: En karlı İsrail çıktı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (21)

Haber YorumlarıVEFA:

Allah ampul tarikatından razı olsun.Daha nice gemicikler versin onlara...Onların sayesinde!!!..

Yorum Beğen73
Yorum Beğenme86
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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Acı ama gerçek:(( Bütün bunlar İsrail'in çıkarı için yapıldı istikrarsız bir Suriye Türkiye'nin zararınadır zaman her şeyi gösterecek ve korkarım ki her zaman ki gibi birileri bizi kandırdılar diyecek

Yorum Beğen89
Yorum Beğenme46
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Haber YorumlarıXeyati 2:

dürüst siyaset adamı Bülent Arınç memleket sizi ve sizin gibilerini çok arıyor.

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Yorum Beğenme96
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Haber YorumlarıHAYRETTİN KAYA:

Kemalistler kabul etmesede , Mustafa Kemalin verdiği yerleri geri alıyoruz.. Yani kısaca Osmanlı geri geliyor. İsrail sadece Yem attık ona geldi ;)

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Yorum Beğenme66
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Haber YorumlarıMASUMANE3438:

sizin sayenizde oldu bunlar kına yakın

Yorum Beğen73
Yorum Beğenme19
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Haber YorumlarıHasan Turk:

Akp ye oy veren hizmet edenlerin basinin vay haline bunlarin kimler oldugu ortaya cikinca biz destek vermedik demeyin olurmu..hz musa dan sonra akp yahudilere en buyuk hizmeti yapmistir.

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Yorum Beğenme30
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Haber YorumlarıVATANDAŞ:

Arap hayranı , kendi vatandaşından çok arapları düşünen megolaman tavutoğlu he.

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Yorum Beğenme23
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Haber YorumlarıMartin Sikertel:

Haklı olduğu taraflar vardır tabii ki, fakat bu adamı hala neden konuşturuyorlar, neden hala dikkate alıyorlar? Yetmedi mi kumpaslarla, yalanlarla ülkeye ettiği düşmanlık?

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Oyunun sonunu beklemeden tiyatronun bize kazanımlarını tam anlamamız imkansızdır. Sabret, bekle, gör...

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme10
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Haber YorumlarıSUNSET null:

buna üzülmüş gibi değil saz arkadaşları gibi

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme1
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