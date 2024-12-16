Arınç'tan çok konuşulacak Suriye yorumu: En karlı İsrail çıktı

Suriye'de 24 yıllık Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından bir hafta geçti. Ailelerin savaş nedeniyle parçalanmış durumda olduğu ülkede, insanlar normal hayatlarına dönmeye çalışıyor. Ancak Esad'ın hapishanelerinde on binlerce tutuklu hala kayıp... Ülkede düzeni yeniden sağlamaya çalışan yeni hükümet, yoksulluk, enflasyon ve işsizlik başta olmak üzere çözülmesi gereken krizlerle karşı karşıya...

"OLANLARDAN EN KARLI ÇIKAN İSRAİL'DİR"

Bölgede olan bitenler yakından takip edilirken konuyla ilgili eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'tan dikkat çeken bir çıkış geldi. Arınç, Suriye'deki gelişmelere ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede "İsrail beklenmedik bir şekilde ta Şam'a kadar geldi ve eskiden beri işgali altında tuttuğu Golan Tepeleri'ni su kaynaklarını tekrar elde etti. Gemilerini yaktı, uçaklarını bombaladı. Gık çıkmadı. Zaten Suriye'de olanlardan en karlı çıkan İsrail'dir. İran'ı mahvetti, Gazze'yi perişan etti, Suriye'yi işte şimdi perişan ediyor. Rusya zaten Ukrayna'yla savaşından başını kaldıramıyor" ifadelerini kullandı.

AHMET DAVUTOĞLU'NU İŞARET ETTİ

Ekol TV'ye açıklamalarda bulunan Arınç, Suriye'ye sözü geçen birinin gönderilmesi gerektiğini belirterek "Türkiye masada olduğunu bir şekilde göstermeli, Suriye'deki bu yeni yapılanmada başrol oynamalı. Buna hayır diyeceklerini tahmin etmiyorum. Çünkü Amerika, hemen hemen 10 seneden beri orada. Biz nerede olacağız? 30 km içerisinde eskiden beri kontrol ettiğimiz yer mi? Orada nasıl bir rejim kurulacak? Bugünlerde oraya gitmesi doğru da değil mümkün de değil belki ama bu işi iyi bilen, aklıma Davutoğlu'nun aynı dönemde bakanlık yaptığımız için biliyorum; Sayın Davutoğlu bize Suriye'nin hangi köyünde kimler yaşıyor, hangi kasabasında demografik ve etnik yapı nasıldır, bunların kültürleri nedir adım adım sayardı. Şimdi Suriye'yi yakından tanıyan insanlara ihtiyacımız var, hem siyaset alanında hem geleneksel kültür alanında hem de orada nasıl bir yapılanma bundan sonra başarılı olabilir; bunları Türkiye adına cumhurbaşkanımızın talimatıyla yönetebilecek, orada bulunan insanlara ihtiyacımız var. Bazen bir sanatçı da olabilir, bazen bir yazar da olabilir. Bazen Suriye üzerine karşı tarafın da çok iyi düşünebileceği, kabul edebileceği birileri olabilir. Yeter ki sözü geçsin. Bunu bir an evvel oraya göndermemiz lazım" dedi.