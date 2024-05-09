Arıcıların sorunlarına dikkat çekmek isteyen CHP'li Adıgüzel mecliste vekillerin üzerine duman sıktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ordu Milletvekili Adıgüzel, arıcıların karşılaştıkları sorunlara dikkat çekmek için arıcı kıyafeti ile mecliste konuşma yaptı. O ilginç anlar TBMM TV'de canlı yayınlandı.

MAZOT DESTEĞİ ÇAĞRISI

TBMM Genel Kurulu bugün, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. "Türkiye'de arıcılığın sorunları" hakkında gündem dışı konuşma yapan Adıgüzel, arıcılara mazot desteği ve arının aç kalmaması için şeker desteği verilmesini talep etti.

"KORKMAYIN ARKADAŞLAR"

Arıcı kıyafeti giydikten sonra meclis sıralarından alkış alan Adıgüzel, "Korkmayın arkadaşlar, bu arıcının resmi. Bu emeğin alın terinin resmi. Sizlere sağlıklı bal yedirmek için evlerinden ocaklarından uzakta dağ başlarında çadırlarda ve barakalarda aylarını ve yıllarını veren insanların resmi. Defalarca konuştuk kulaklarınızın dikkatini çekemedik belki gözlerinizin dikkatini çekeriz diye bunu yapıyorum. Sadece arıcılar için değil sizin içinde konuşuyorum. Sağlıklı bal yemeye hakkı olan herkes için. Çocuklar hamile kadınlar, yurtlardaki öğrenciler, askerdeki Mehmetçikler için konuşuyorum. Sahte bal ile zehirlenen bütün toplum için konuşuyorum. Arılara ihtiyacı olan bütün doğal hayat bütün çiçekler, bütün meyveler için konuşuyorum" diyerek milletvekillerine doğru duman sıktı.

Adıgüzel ayrıca, Türkiye'nin sahte bal cenneti olduğunu iddia ederek, market raflarındaki balların yüzde 80'inin hileli ballar olduğunu dile getirdi.