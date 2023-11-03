Ardahan'da Gazze'ye Destek İçin Aşure ve Yiyecek Satışı Yapıldı, Kars'ta İsrail Saldırıları Protesto Edildi

Ardahan'da İl Müftülüğü öncülüğünde Gazze'ye destek amacıyla aşure ve yiyecek satışı yapıldı, Kars'ta ise Anadolu Gençlik Derneği üyeleri İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Ardahan'da İl Müftülüğü öncülüğünde Gazze'ye destek amacıyla aşure ve yiyecek satışı yapıldı, Kars'ta ise Anadolu Gençlik Derneği üyeleri İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Ardahan'da Serhat Ulu Camisi önünde düzenlenen programda, gönüllülerin hazırladığı aşure ve yiyecekler Filistin halkına destek için satışa sunuldu.

İl Müftüsü Adem Karadeniz, AA muhabirine, dün Gazze'ye destek amaçlı açılışını yaptıkları kermesin devam ettiğini söyledi.

Cami çıkışında da görevlilerin Gazze'ye destek için vatandaşlara aşure ve yiyecek satışı yaptığını ifade eden Karadeniz, herkesi Filistin halkına destek için kermese davet etti.

Kars

Kars'ta da Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Sultan Alparslan Külliyesi önünde ellerinde Filistin bayraklarıyla bir araya gelen üyeler, saldırıları kınadı.

AGD Genel Merkez Üniversite Komisyonu GMYK Üyesi Muhammed İkbal Gül, Filistin'de İsrail tarafından yıllardır süregelen sistematik zulüm ve katliamın, 7 Ekim'den itibaren şiddetini artırarak soykırım olarak devam ettiğini söyledi.