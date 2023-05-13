Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir: 'Yaparsa CHP yapar'

ÖZKAN KARAKAYA

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, "Bundan sonra tercih ve teveccüh yüce Ardahan halkınındır. Ardahan'ın eksiklerini, dört yıl içerisinde; kendi imkanlarımızı, kendimiz yaratarak yaptık. Ardahan kamuoyunda, köyünden kentine; 92 bin nüfusuna, 'evet, CHP yapar', 'yaparsa CHP yapar' algısını güçlendirdiğimizi düşünüyoruz ve bu da doğrudur. Merkezi hükümette de iktidara gelirsek, partimizin bir veya iki milletvekili de parlamentoda memleketimizi temsil ederse, bugün yaptıklarımız adete fragman olarak kalacaktır" dedi.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, seçim sürecine ilişkin açıklama yaptı. Demir, şunları söyledi:

"Tüm siyasi partilere ve adaylara, bu süreçte göstermiş olduğu ve Ardahan'a yakışır bir şekilde siyaset yaptıkları için teşekkür ediyorum, hepsine başarılar diliyorum. İktidarlar, halktan oy alan partiler 5 yılı doldurdukları süreden sonra tekrar seçime giderler. Şimdi burada 20 küsur yıldır bir iktidar var. Haliyle bir değişim arzusu her zaman vardı. Ama bu değişim olmalıdır. Bunun yerine konacak olan da muhalefetti. Demokrasinin terazisinde iktidar ve muhalefet var. İktidar iyi yaparsa devam eder. Eğer artık hayatımızda bir şey değişmiyorsa o zaman alternatif olan muhalefet gelir. Muhalefetin yani Millet İttifakı'nın iktidara gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Onun için de gayret sarf ediyoruz. Ardahan'da gönlümüz iki tane milletvekilini Meclis'e göndermek, bunun için vatandaşımıza kampanya sürecinde adaylarımız ile birlikte neden CHP, neden Millet İttifakı'na, neden Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi gerektiğini anlattık.

Bundan sonra tercih ve teveccüh yüce Ardahan halkınındır. Bizi Mart 2019'da bu koltuğa getirdiler ve Ardahan'ın eksiklerini 4 yıl içerisinde kendi imkanlarımızı kendimiz yaratarak yaptık bu da Ardahan kamuoyunda köyünden kentine 92 bin nüfusuna evet CHP yapar, yaparsa CHP yapar algısını güçlendirdiğimizi düşünüyoruz ve bu da doğrudur. Merkezi hükümette de iktidara gelirsek partimizin 1 veya 2 milletvekili de Parlamentoda memleketimizi temsil ederse bugün yaptıklarımız adete fragman olarak kalacaktır.

"ARDAHAN ÇOCUĞU İŞ BULMAK ZORUNDA KALMAYACAK"

CHP, Millet İttifakı iktidarı benim genel yöneticilik de devam etmem ve de Parlamento'da Ardahan'ı temsil eden 2 milletvekilimiz olduğunda biz Ardahan'ı 2 yıl sonra Türkiye'de ve Ardahan'da bütün sorunları çözülmüş tek il yapacağız. Tüm sorunlarını çevre, sosyal ekonomi, tarım, hayvancılık, turizm hem alt yapısı ve herkes o zaman bir Ardahan diye il var gidip göreyim merak edilen bir şehir olacak. Ardahan'da hiçbir Ardahan çocuğu iş aramak zorunda kalmayacak, sağlık sorunu kalmayacak. Bizim nüfusumuz 92 bin coğrafi büyüklüğümüz İstanbul'dan büyük, çok şanslı bir iliz yapılacak çok şeyimiz var. Sınır ticaretimiz var kapılarımız var, havaalanı şimdilik Ardahan'da yok ama 45 dakika uzaklıktayız, tünellerimiz yapıldığı zaman limana ulaşacağız. Bir ilin, bir kentin, bir coğrafyanın gelişebilmesi için lojistik olmazsa olmazdır. Biz hemen Kafkasya'ya açılabiliyoruz. Ulgar ve Mozaretle birlikte, Sahara tüneli ile Karadeniz'e açılacağız. Ardahan hayvancılıkta Türkiye'nin mera ambarıdır bir merkezi hükümeti ele alalım siz bize 2 yıl verin ondan sonra göreceksiniz sorunların tümünü halletmiş ve milli gelirin tamamını bütün illerin üzerine çıkartmış bir Ardahan vaat ediyoruz. Yaparsa CHP yapar, yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır."