Haberler ›› Politika ›› Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz ve Kemer Cumhuriyet Başsavcısı Gamze Almalı'yı ziyaret etti

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz ve Kemer Cumhuriyet Başsavcısı Gamze Almalı'yı ziyaret etti

1 Aralık 2023 10:29 Son Güncelleme: 10:30 Abone Ol

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz ve Kemer Cumhuriyet Başsavcısı Gamze Almalı'yı ziyaret etti. Vali Şahin, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İlçe Emniyet Müdürü Harun Mere ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Seyhan'ın da hazır bulunduğu ziyarette Vali Şahin, ilçenin durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Şahin ayrıca, Kaymakam Solmaz ile Kemer Cumhuriyet Başsavcısı Gamze Almalı'yı da ziyaret etti.