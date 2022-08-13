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Antalya politika haberi | Kaş Belediyesinden aşure ikramı

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Antalya politika haberi | Kaş Belediyesinden aşure ikramı

Antalya haberlerine göre Antalya'nın Kaş ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla Merkez Süleyman Çavuş Camii önünde aşure dağıtımı yapıldı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla Merkez Süleyman Çavuş Camii önünde aşure dağıtımı yapıldı.

Kaş Belediyesi, Muharrem ayı nedeniyle 2 bin kişiye aşure ikram etti. Merkez Süleyman Çavuş Camii önünde düzenlenen aşure programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Cuma namazı sonrası düzenlenen etkinlikte Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, aşure dağıttı. AK Parti İlçe Başkanı Okay Bilgin ve MHP İlçe Başkanı Cemil Kolak da aşure dağıtımına katıldı.

Başkan Mutlu Ulutaş, vatandaşların Muharrem ayını kutlayarak, bu süreçte dostluk ve kardeşlik duygularının pekiştiğini, aşurenin ortak bir değer olduğunu söyledi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Kaş Belediyesi Süleyman Çavuş Hisarcık Antalya Politika Haberler

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