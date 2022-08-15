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Antalya haberi! Manavgat Belediyesi asfaltlama çalışmalarını hızlandırdı

Antalya haberi! Manavgat Belediyesi asfaltlama çalışmalarını hızlandırdı

Antalya politika haberi... Manavgat Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve ulaşımı güvenli hale getirmek amacıyla ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Manavgat Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve ulaşımı güvenli hale getirmek amacıyla ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yol yenileme çalışmaları çerçevesinde ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde asfalt çalışmalarını hızlandırdı. Son olarak Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in talimatıyla

Ilıca ve Sanayi Mahalleleri ile Çenger Mahallesindeki yollar yenilendi. Vatandaşlardan gelen talepler üzerine çalışmalarını sürdüren ekipler, Sanayi Mahallesi 2049 numaralı sokakta 130 metre, Çenger Mahallesi muhtarlık binası ve çok amaçlı kapalı alan, 100 metre ve Ilıca Mahallesi Atatürk Bulvarı çevresindeki yollarda sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi. Mahalle sakinleri, yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Sözen ve ekibine teşekkür etti.

Başkan Şükrü Sözen, "İlçemiz genelinde bozulan ve tahrip olan bazı cadde ve sokaklarda asfaltlama çalışmalarını geciktirmeden yapıyoruz. Mahallelerimize imkanlarımız ölçüsünde planlı bir şekilde hizmet götürmeye devam edeceğiz. Canla başla çalışan belediye ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Şükrü Sözen Hisarcık Manavgat Ilıca Politika Haberler

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