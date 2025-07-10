Antalya'da 'İradeye Sahip Çık' Mitingi Düzenlendi

Antalya'da 'İradeye Sahip Çık' Mitingi Düzenlendi
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CHP Antalya İl Başkanlığı tarafından tutuklu Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e destek amacıyla düzenlenen mitingde kalabalık, 'Hak, hukuk, adalet' sloganlarıyla destek verdi. Mitingde Böcek'in gönderdiği mektup okunarak Antalya halkına mesaj iletildi.

ANTALYA'da CHP İl Başkanlığı tarafından, tutuklu Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e destek amacıyla 'İradeye sahip çık' mitingi düzenlendi.

Karaalioğlu Parkı'nda akşam saatlerinde eski Büyükşehir Belediyesi binası önünde düzenlenen ' Antalya İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, CHP Antalya milletvekilleri Cavit Arı, Aliye Coşar ve Mustafa Erdem, Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal, Akseki Belediye Başkanı İlkay Akçay, Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul ile çok sayıda partili ve vatandaş katıldı. Miting alanına ellerinde Türk bayraklarıyla gelen kalabalık, 'Hak, hukuk, adalet', 'Başkan Böcek onurumuzdur', 'Torosların evladı Muhittin Böcek' ve 'Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz' sloganlarını attı.

BÖCEK'İN MEKTUBU OKUNDU

Mitingde, cezaevinde bulunan Muhittin Böcek'in gönderdiği mektup da okundu. Mektubunda Antalya halkına seslenen Böcek, "Dışarıda siz, içeride ben demokrasi için en büyük mücadeleyi veriyoruz. Gerçekler ortaya çıkacak. Antalya'nın en yoğun turist ağırlama dönemindeyiz, çalışmayı ihmal etmeyin. Benim elim, ayağım olmaya devam edin. Adalet yerini bulduğunda yine meydanlarda buluşacağız" dedi.

'GENEL BAŞKANIMIZ 11 TEMMUZ'DA ANTALYA'DA'

Mitingde konuşan CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Genel Başkan Özgür Özel'in 11 Temmuz'da Antalya'da olacağını belirterek, "Sayın Genel Başkanımız Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletecek." dedi. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı miting olaysız şekilde sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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