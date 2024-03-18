Üye Girişi
Haberler

Antalya anketinde büyük sürpriz! Kimse bu kadar fark beklemiyordu

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Yerel seçimler için geri sayım devam ederken yapılan son ankette Antalya'da AK Parti adayı Hakan Tütüncü'nün ipi göğüslediği görüldü. Tütüncü'nün yüzde 41'lik kesimin desteğini aldığı ankette CHP'nin adayı Muhittin Böcek ise yüzde 34'te kaldı.

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak MAK Araştırma, sonucu en çok merak edilen illerden biri olan Antalya'da vatandaşlara "Bu pazar bir yerel seçim olsa oyunuzu hangi adaya vereceksiniz?" sorusunu yöneltti.

ARADAKİ FARK 7 PUAN

1910 kişiyle yüz yüze yapılan ankete göre; AK Parti adayı Hakan Tütüncü yüzde 41'lik kesimin desteğini alırken, CHP'nin adayı Muhittin Böcek'ten yana tercihini kullananların oranı ise yüzde yüzde 34'te kaldı.

İşte Antalya anketinden çıkan sonuç;

  • (AK Parti) Hakan Tütüncü | %41
  • (CHP) Muhittin Böcek | %34
  • (İYİ Parti) Nesrin Ünal | %7
  • (DEM Parti) Kemal Bülbül | %7
  • (Zafer Partisi) Oğuz Ersöz | %2
  • (YRP) Ümit Özkurt | %1.5
  • Diğer Adaylar | %2.5
  • Kararsız/Cevap Yok | %5
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Muhittin Böcek Hakan Tütüncü Antalya Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Salih Akkaya kimdir? AK Parti Konya- Akşehir Belediye Başkan adayı Salih Akkaya kaç yaşında, nereli? İsa Akgül kimdir? AK Parti Konya- Ahırlı Belediye Başkan adayı İsa Akgül kaç yaşında, nereli? Timuçin Elvan kimdir? Zafer Partisi Diyarbakır Yenişehir Belediye Başkan Adayı Timuçin Elvan kaç yaşında, nereli? Muzaffer Bıyık kimdir? AK Parti Kocaeli- Darıca Belediye Başkan adayı Muzaffer Bıyık kaç yaşında, nereli? Lokman Kılıç kimdir? Zafer Partisi Diyarbakır Sur Belediye Başkan Adayı Lokman Kılıç kaç yaşında, nereli? Zinnur Büyükgöz kimdir? AK Parti Kocaeli- Gebze Belediye Başkan adayı Zinnur Büyükgöz kaç yaşında, nereli? Mehmet Salih Çetinkaya kimdir? Zafer Partisi Diyarbakır Kayapınar Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Çetinkaya kaç yaşında, nereli? Bünyamin Çiftçi kimdir? AK Parti Kocaeli- Çayırova Belediye Başkan adayı Bünyamin Çiftçi kaç yaşında, nereli? Ramazan Ömeroğlu kimdir? AK Parti Kocaeli- Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu kaç yaşında, nereli? Şener Söğüt kimdir? AK Parti Kocaeli- Körfez Belediye Başkan adayı Şener Söğüt kaç yaşında, nereli? İbrahim Şirin kimdir? AK Parti Kocaeli- Derince Belediye Başkan adayı İbrahim Şirin kaç yaşında, nereli? Muharrem Tutuş kimdir? AK Parti Kocaeli- İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş kaç yaşında, nereli? Erol Ölmez kimdir? AK Parti Kocaeli- Kandıra Belediye Başkan adayı Erol Ölmez kaç yaşında, nereli? Mustafa Kocaman kimdir? AK Parti Kocaeli- Kartepe Belediye Başkan adayı Mustafa Kocaman kaç yaşında, nereli? Fatih Karcı kimdir? Zafer Partisi Denizli Tavas Belediye Başkan Adayı Fatih Karcı kaç yaşında, nereli?
500

Yorumlar (2)

hakan sorgular:

algı da bir yere kadar cıvıgını çıkartınca dogrularınıza da inanmıyor artık halk :)

7
4
yanıtYanıtla
haksız mıyım:

ben günlerdir söylüyorum bir... antalya. iki... mersin. üçççç... adana veeeee DÖRT İSTANBUL heykel ve soygun ve festival belediyeciğilinden kurtulacak inşallah. teneke kafasını kuma sokmaya devam etsin zırto tayfası

5
4
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title