Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin evlat nöbeti sıcak havalara rağmen devam ediyor. Oğlu Mahmut Uslu'nun yolunu gözleyen Bedriye Uslu, evladına dönmesi için çağrıda bulundu.

Annelerin evlat nöbeti kararlıkla devam ediyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin evlat nöbeti sıcak havalara rağmen devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan aileler, HDP il binası önünde bin 445'incı gününde de eylemlerini sıcak havaların etkili olmasına rağmen sürdürmeye devam ediyor.

Oğlu Mahmut Uslu'nun yolunu gözleyen Bedriye Uslu, evladına dönmesi için çağrıda bulundu.

Her sabah oğlunun gelme umuduyla çadırın yolunu anne Uslu, "Her sabah çadırın yolunu tutarak buraya geliyorum. Oğlum gelene kadar buradaki nöbetime hep devam edeceğim. Mahmut'umun peşini bırakmayacağım. Yazın sıcağında hasta olmama rağmen yine bu çadırın yolunu tutuyorum. Oğlum eğer beni görüp duyuyorsan kaç gel devletimize teslim ol. O dava boş bir dava, Amerika'ya uşaklık yapmayın. Baba ocağına dön bu çilemiz bitsin" dedi.