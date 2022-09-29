Anketlerde bu sefer belediye başkanları oylandı! AK Parti'de birinci sırayı Mehmet Sekmen aldı

SONAR Araştırma, büyükşehir belediye başkanlarının beğenilirlik düzeyi araştırıldı. Araştırma CHP ve AK Parti olarak iki ayaklı şekilde gerçekleştirildi. Araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye'de en beğenilen AK Partili büyükşehir belediye başkanı Erzurum'dan çıktı. Yüzde 55.7 ile zirvede yer alan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i, yüzde 54.2 ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın izledi. Sekmen, Erzurum'da geniş bir kitle tarafından desteklenmesiyle tanıyor.

SONAR araştırma son çalışmasında yerel yönetimlere odaklandı. Şirket, iktidar ve ana muhalefette siyaset yapan Türkiye'nin en beğenilen büyükşehir belediye başkanlarının beğenilirlik düzeyini araştırdı. Araştırmada vatandaşların seçmene şehrini/ilçesini yöneten başkanı beğenip beğenmediği ve başkanın en beğendiği hizmeti/icraatı soruldu.

AK PARTİ'DE EN BEĞENİLEN İSİM MEHMET SEKMEN

Araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye genelinde en beğenilen AK Partili büyükşehir belediye başkanı Erzurum'dan çıktı. Yüzde 55.7 ile zirvede yer alan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i, yüzde 54.2 ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın takip etti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş 50.4 ile üçüncü olurken Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 49.1 ile 4. sıraya yerleşti.

İlk dört başkanın ardından sonra sıralama şu şekilde;

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı U. İbrahim Altay

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Z. Abidin Beyazgül

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz