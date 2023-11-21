Ankara Valisi Vasip Şahin, Kızılcahamam'da Kaymakam ve Belediye Başkanı ile görüştü ve esnafları ziyaret etti.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Kızılcahamam'da ziyaretlerde bulundu.

Ankara Valisi Vasip Şahin'i Kaymakamlık önünde Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, Kaymakam Refiki Taha Furkan Sönmezel, Belediye Başkanı Süleyman Acar ve daire amirleri karşıladı. Vali Şahin, Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Kızılcahamam Kaymakamı olarak atanmasından dolayı Nuri Mehmetbeyoğlu'na hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vali Şahin'e şükranlarını sundu. Kaymakamlık ziyaretinin ardından yeni yapılan kasaplar çarşısında incelemelerde bulunarak esnaflarla sohbet eden Vali Şahin, Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı da makamında ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. - ANKARA