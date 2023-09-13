Ankara'nın Polatlı ve Haymana ilçeleri kardeş şehir oldu

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ve Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, Sakarya Zaferi'nin 102'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Polatlı'da düzenlenen törende kardeş şehir protokolünü imzaladılar. İki ilçe arasındaki işbirliği her alanda daha da gelişecek.

Ankara'nın Polatlı ve Haymana ilçeleri imzalanan protokolle kardeş şehir oldu.

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ve Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, kardeş şehir protokolünü, Sakarya Zaferi'nin 102'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Polatlı Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende imzaladı.

Polatlı Belediye Başkanı Yıldızkaya, Haymana ile etle tırnak gibi olduklarını belirterek, "Polatlı'da çok yoğun bir Haymanalı nüfus var. Ticaretimizde, sosyal hayatımızda önemli bir rol üstlenmişlerdir. Polatlı Haymana, Haymana Polatlı demek, etle tırnak iki şehiriz. Kardeşliğimiz her daim hayırlı olsun." dedi.

Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut da protokolle kardeş iki ilçenin işbirliğinin her alanda daha da gelişeceğini belirtti.

İmza töreninin ardından protokol üyeleri, Sakarya Zaferi'nin 102'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sanatsal çalışmaların yapıldığı Nazım Hikmet Sokağı'nda sanatçıları ziyaret etti.