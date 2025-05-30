Ankara'nın İlçeleri Belediye Başkanları Buluştu
Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Beypazarı, Ayaş ve Nallıhan belediye başkanlarını konuk ederek, İpek Yolu belediyeleri olarak iş birliğini güçlendirmeyi amaçladı.
Ankara'nın Güdül, Beypazarı, Ayaş ve Nallıhan belediye başkanları buluştu.
Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, ilçedeki tarihi konakta Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu ve Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'ü konuk etti.
Doğanay, "Toplantıları, İpek Yolu belediyeleri olarak yapma çabasındayız. Belediyelerin ve belediye başkanlarının dayanışmasından güzel sonuçlar çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.
Belediye başkanları, komşu ilçeler arasındaki koordinasyonun güçlenmesi ve iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla görüş alış verişinde bulundu.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Politika