Ankara Müzisyenler Derneği İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti

Ankara Müzisyenler Derneği, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için İsrail Büyükelçiliği Konutu'na siyah çelenk bıraktı. Ankaralı Çoşkun olarak bilinen müzisyen Coşkun Direk, "Başta Cumhurbaşkanımız ve devlet büyüklerine buradan sesleniyoruz; bu kanı, vicdansızlığı, çocuk katillerini durdurmak için neden, ne için, niye bekliyoruz" dedi.

Ankara Müzisyenler Derneği ve Ankaralı sanatçılar bugün İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti. İsrail Büyükelçilik Konutu'na siyah çelenk bırakan müzisyenler "Savaşa hayır, toprak çalan, masuma kıyan, zulüm yapan İsrail'e lanet olsun, bebek katili İsrail" yazılı pankartlar açtı. Müzisyenler adına Ankaralı Çoşkun olarak bilinen Çoşkun Direk konuştu. Direk, şunları söyledi:

"BAŞTA CUMHURBAŞKANIMIZ VE DEVLET BÜYÜKLERİNE BURADAN SESLENİYORUZ; BU KANI, VİCDANSIZLIĞI, ÇOCUK KATİLLERİNİ DURDURMAK İÇİN NEDEN, NE İÇİN, NİYE BEKLİYORUZ"

"Başta Cumhurbaşkanımız ve devlet büyüklerine buradan sesleniyoruz; bu kanı, vicdansızlığı, çocuk katillerini durdurmak için neden, ne için, niye bekliyoruz? Bu dünyada 60 tane Müslüman ülkesi var, neden birleşilmiyor?

"SAVAŞIN BİR KURALI, HUKUKU, ŞEREFİ, ONURU OLUR"

Ey Müslümanlık uyanma vakti gelmiştir. Biliyoruz ki oradaki savaş ve katliam bizlere de geliyor. Türk milleti olarak sesleniyoruz 'savaşa hayır, dur' diyelim. Savaşın bir kuralı, hukuku, şerefi, onuru olur. Bu bir savaş değildir bu bir soykırımdır. Gazze'de yaşanan bir insanlık ayıbıdır. Nazi Almanlarının yıllar önce katlettiği Yahudilerin torunlarının bugün dedelerinin gördüğü zulümden daha fazlasını Filistin halkına uygulaması kabul edilecek bir durum değildir. Gözü dönmüş İsrail arkasına batılı dostlarını alarak hastane, cami, kilise okul dinlemeden savaş suçu işlemeyi göze alacak kadar canileşip binlerce insanın ölümüne sebep olmaktadır.

Bizler peygamberimizin ümmeti ve Osmanlı torunuyuz. Bizler bu topraklarda Müslümanı, Hristiyanı, Yahudisi her zaman dostça, kardeşçe yaşamaya çalıştık, Türk milleti olarak yaşamaya devam edeceğiz."