Ankara Kent Konseyi Başkanı: Ankara, demokrasi çığlığının atıldığı başkent

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara'nın başkent oluşunun 100. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Ankara'nın demokrasi çığlığının atıldığı, mazlum milletlerin umudu olduğunu belirtti.

Ankara Kent Konseyi (AKK) ile Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, "Demokrasi çığlığının atıldığı, sadece Anadolu'nun değil tüm mazlum milletlerin başkenti olmuştur Ankara" dedi.

Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz, Ankara'nın başkent oluşunun 100. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Açıklamasında Ankara'nın 'yedi düvelin bir araya gelip yok etmek istediği bir milletin şahlanış merkezi, mazlum milletlerin umudu' olduğuna vurgu yapan Yılmaz, "Hezeyan karşısında heyecan, karanlık karşısında aydınlık, esaret karşısında cesaret, zulüm karşısında merhamettir. Ankara, Milli Mücadele'ye ev sahipliği yapmış, yanı başına kadar gelen düşmanı 'sathı müdafaa' anlayışıyla geldikleri gibi geri gönderen ve yüzyıllar süren gerilemeyi tersine çeviren cesaretin merkezi olmuştur" dedi.

Ankara'nın kurtuluş ve kuruluşun ebedi karargahı olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

" Ankara'nın başkent oluşu, siyasi ve fiziki haritada bir işaret ve adlandırma olmanın ötesinde köklü geçmişi binlerce yıl devam edecek geleceğinin işareti ve garantisidir. Başkent oluşuyla geçmişten gelen kadim uygarlıkların birikimini de miras edinmiştir. UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne aldığı Gordion Antik Kenti, Midas'ın Frigya'sından binlerce yıl öncesinden bugüne uzanan bir kültürel miras. Ticari hayatı ahlak esasına göre düzenleyen bir dayanışma örgütünün ülkedeki asayiş gerekli kıldığı için sorumluluk üstlenerek yönetim görevini yerine getirdiği bir şehirdir Ankara."

Ankara'nın Cumhuriyet ve Misak-ı Mili ile özdeşleşmiş, aklın ve bilimin kültür ve sanatla, sanayi ve üretimle, tarımdan eğitime her alanda bir dünya başkenti olduğuna dikkati çeken Yılmaz, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Muhtaç olduğu kudretin nerede olduğunu muştulayan; kuvvet ve okşayıcı sözler karşısında eğilince vazifenin sesini duyurmaktan yılmadığı, korkusuz bir azim ve kararlılık kentidir Ankara. O, bizim kentimizdir, kendimiz olduğunu unutmamak adına. Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı'yı saymazsak, Ankara yepyeni bir kent, yaşı 100'e ulaşmış bir başkenttir. Ankara, zengin bir medeniyeti miras alan milletin daha da zenginleşerek geleceğe taşıyacağı mirastır. Ankara, Ümmü'd dünyadır." - ANKARA