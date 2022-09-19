Ankara haberleri... Başkan Özkan'dan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Pakdil ile Ankara'da görüşme

Ankara haber: Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Ankara'da gerçekleştirdiği ziyaretler doğrultusunda Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil ile bir araya geldi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Ankara'da gerçekleştirdiği ziyaretler doğrultusunda Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil ile bir araya geldi. Özkan görüşme sonunda yaptığı açıklamada, "Köy yerleşik alanları ile alakalı ve çeşitli tarım başlıklarını detaylı bir şekilde istişare ettik" dedi.

Gerçekleşen görüşmede, AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ile AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan da yer aldı.

Görüşme sonrası Belediye Başkanı Ali Özkan yaptığı açıklamada, "Sayın Bakan Yardımcımıza ilgi ve alakalarından dolayı şükranlarımızı sunuyorum. Bölgemizle alakalı, özellikle de köy yerleşik alanları ile alakalı istişarelerde bulunduk. Son derece verimli bir görüşme oldu. Bunun yanı sıra tarımla ilgili çeşitli öneri ve projelerimizi de kendisiyle değerlendirme imkanı bulduk. Kendilerine teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu. - BURSA