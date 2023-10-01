Bombalı saldırı girişimi sonrası Ankara'da alarm! Şüpheli görülen her paket patlatılacak

Sabah saatlerinde hafif ticari araçla İçişleri Bakanlığı önüne gelen 2 terörist, bombalı saldırı girişiminde bulundu. Emniyet güçlerinin durumu fark etmesi üzerine çıkan çatışmada teröristlerden biri kendini canlı bomba olarak imha etti, diğeri ise etkisiz hale getirildi. Olay sonrası bir açıklama yapan Ankara Emniyet Müdürlüğü, çevredeki şüpheli paketlerin kontrollü şekilde patlatılacağını duyurdu.

"PANİĞE KAPILMAYIN"

Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kızılay Güvenpark ve Emniyet Genel Müdürlüğü çevresinde şüpheli paket olaylarıyla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınarak bomba imha ekiplerimiz tarafından kontrollü şekilde patlatma yapılacaktır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik terör saldırısı nedeniyle soruşturma başlattı, konuyla ilgili erişim engeli, yayın yasağı kararı verildi. Yapılan açıklamada, "01.10.2023 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısına, teröristler tarafından yapılan saldırı nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Gerçekleştirilen saldırı olayına ilişkin olarak Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince erişim engeli ve yayın yasağı kararı verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.