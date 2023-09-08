Ankara'da Yer Altı Dünyasının Lideri Ayhan Bora Kaplan Yakalandı

Ankara'da yer altı dünyasında faaliyet gösteren 'Kaplan' grubunun lideri Ayhan Bora Kaplan, Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen operasyonla yakalandı. Kaplan'ın yanında bulunan dört kişi de gözaltına alındı. Operasyon sonucunda çok miktarda para ve silah ele geçirildi.

Ankara'da "Kaplan" grubu olarak bilinen yer altı dünyası isimlerinden Ayhan Bora Kaplan, yurt dışına çıkmak üzereyken Esenboğa Havalimanında emniyetin düzenlediği operasyonla dün gece yakalandı. Kaplan'ın Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi. 12 Eylül 1980 darbesi sonrası MHP davası avukatlarından olan Mehmet Saral, "Öyle kirli bir düzen kurulmuş ki Ankara'da. Bunun sebebi de Ayhan Bora Kaplan ile eski İçişleri Bakanı'nın muhabbetlerinden kaynaklanan, suçlu şımarıklığı ile hareket eden Ayhan Bora Kaplan. Ama artık o devir bitti" dedi.

Ankara'da yer altı dünyasında "Kaplan" olarak bilinen grubun yöneticisi Ayhan Bora Kaplan, yurt dışına çıkmak üzereyken dün gece emniyetin düzenlediği operasyon ile Esenboğa Havalimanı girişinde gözaltına alındı. Kaplan ile birlikte koruması olan U.P isimli emekli asker ve avukat G.Ü, A.K ve O.S isimli dört kişi daha yakalandı. Hakkındaki şikayet kapsamında işkence ile suçlandığı öğrenilen Kaplan'ın kardeşi Muhammet Kaplan ve B.K isimli kişinin ise firar ettiği öğrenildi. Kaplan'ın bulunduğu araçta yapılan aramada 50 bin euro, 800 dolar ve 10 bin 300 TL nakit para ile iki adet ruhsatlı tabanca ele geçirildi. Kaplan'ın ofisinde yapılan aramada ise kasa içerisinde bin 150 gram altın, 31 bin 650 euro, 16 bin dolar ve 33 bin 310 TL bulunduğu bildirildi.

Gözaltına alınan Kaplan'ın Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü ve sorgusunun halen sürdüğü öğrenildi.

SARAL: "ÖYLE KİRLİ BİR DÜZEN KURULMUŞ Kİ ANKARA'DA… AMA O DEVİR BİTTİ"

Kaplan'a yönelik operasyonu KRT TV'ye değerlendiren 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrasında MHP davasında avukatlık yapan Mehmet Saral, "Öyle kirli bir düzen kurulmuş ki Ankara'da. Bunun sebebi de Ayhan Bora Kaplan ile eski İçişleri Bakanının muhabbetlerinden kaynaklanan, suçlu şımarıklığı ile hareket eden Ayhan Bora Kaplan. Ama artık o devir bitti" dedi.

MAHFUZ TATAR'IN ÖLDÜRÜLMESİ

Kaplan hakkında uyuşturucu ticareti, tefecilik, silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında işadamı Mahfuz Tatar'ı infaz ettirmek gibi iddialar bulunuyor. Mahfuz Tatar'ın; Filistin Caddesi'ndeki bir barın önünde Ayhan Bora Kaplan'ın 'adamları' Semih Arslan ve Muhammed Kaplan tarafından öldürüldüğü öne sürülmüştü. Basına yansıyan haberlerde de cinayetten bir gün sonra şüphelilerden Arslan'ın, 9'uncu kattaki evinden atlayarak intihar ettiği öne sürülmüştü. Olayın intihar olmadığı, Mahfuz Tatar'ın öldürülmesi sonrasında Tatar Aşireti'nin cinayet şüphelisi Arslan'ı öldürdüğü de bir başka iddia olarak konuşulmuştu.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİNDE DE GÜNDEME GELDİ

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinde de Kaplan'ın ismi gündeme gelmiş, cinayeti şüphelilerinden olduğu iddia edilmişti. Kaplan'ın avukatı Tarık Teoman ise yaptığı yazılı açıklamada, "Müvekkilin Marmaris'te gözaltına alındığı, öldüren şahısların müvekkilin çiftliğinde atış talimi yaptığı ve müvekkil hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı olduğu iddiaları tamamen yalandır" demişti.

MURAT BAKAN, SOYLU'YA "15 TEMMUZ GECESİ BİRLİKTE TRT'YE GİTTİĞİNİZ AYHAN BORA KAPLAN" DİYE SORMUŞTU

Öte yandan Ayhan Bora Kaplan'ın kardeşi Muhammed Kaplan da tartışmalı isimlerden biri olarak biliniyor. Muhammed Kaplan'ın aranmasına ve kesinleşmiş cezası olmasına rağmen tutuklanıp tutuklanmadığına ilişkin tartışmalar TBMM'de de gündeme gelmişti. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Ankara'da suç örgütü lideri olarak bilinen, 15 Temmuz gecesi birlikte TRT'ye gittiğiniz Ayhan Bora Kaplan'ın kardeşi Muhammed Kaplan'ın, yerel ilamat ile 3 ayrı suçtan arandığı, kesinleşmiş cezasının olduğu doğru mudur? Ayhan Bora Kaplan'ın kardeşi Muhammed Kaplan tutuklandı mı? Serbest mi bırakıldı?" sorularını yöneltmişti.