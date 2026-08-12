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Sincan'da Otluk Yangını Söndürüldü

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Ankara’nın Sincan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ankara'nın Sincan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Törekent Mahallesi'nde otluk alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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