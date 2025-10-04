Haberler

Ankara'da AK Parti Üyelerinden Gazze Saldırılarına Tepki

Ankara'da AK Parti Üyelerinden Gazze Saldırılarına Tepki
ANKARA'da, AK Parti Altındağ İlçe ve Gençlik Teşkilatı üyeleri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı basın açıklaması düzenledi. Ulus Meydanı'nda toplanan grup, 'Filistin'e özgürlük' mesajıyla çocuklar için pantolon ve ayakkabı sergiledi. Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Burak Coşkun, Gazze'deki ölümleri ve insan hakları ihlallerini dile getirerek, dünya kamuoyunun sessizliğine eleştirilerde bulundu. Eylem, dikkat çekici sloganlarla sona erdi.

ANKARA'da, AK Parti Altındağ İlçe ve Gençlik Teşkilatı üyeleri tarafından, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara tepki amacıyla basın açıklaması yapıldı.

AK Parti Altındağ İlçe ve Gençlik Teşkilatı üyeleri, Ulus Meydanı'nda toplanarak, ' Filistin'e özgürlük' sloganları attı. Altındağ Gençlik Merkezi'nden çocukların da destek verdiği eylemde, Gazze'de yaşamını yitiren çocuklara dikkat çekilerek, temsili olarak çocuk pantolonu ve çocuk ayakkabısı sergilendi. Çocuklar tarafından 'Her yer Filistin, her yer Gazze', 'Filistin'in başkenti Kudüs'tür', 'Kudüs özgür değilse, dünya tutsaktır' afişleri açıldı.

AK Parti Altındağ Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Burak Coşkun, 700 günü aşkın süredir devam eden Gazze'deki saldırılara dikkat çekerek, "Bizim sesimiz sadece bir tepki değil, aynı zamanda insanlığın susan vicdanına bir hatırlatmadır. Gazze'de 65 bin aşkın insan hayatını kaybetti. Enkaz altında hala bilinmeyen sayıda canlar var. Ölenlerin 20 binden fazlası çocuk. Her saat başı 1 çocuk İsrail'in bombalarıyla hayattan koparılıyor. Bu tablo karşısında kalbimiz parçalanıyor, vicdanlarımız sızlıyor. Bugün Gazze'de sadece çocuklar değil, insanlığın onuru, insan hakları ve adalet kavramı da öldürülüyor. Ancak dünya susuyor. Birleşmiş Milletler susuyor. Sözde insan hakları savunucuları susuyor. Küresel güçler menfaatleri uğruna mazlumun gözyaşını görmezden geliyor. Ama biz susmayacağız. Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardır haykırdığı gibi biz de buradan haykırıyoruz. Dünya 5'ten büyüktür. Bu ses sadece Türkiye'den değil; Altındağ'dan, Ankara'dan, tüm mazlum coğrafyalardan yükselen bir haykırıştır" dedi.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

