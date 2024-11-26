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Ankara'da görüşme hareketliliği! Bahçeli ve Ahmet Türk'ten art arda açıklamalar

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İçişleri Bakanlığı kararıyla 3. kez görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün Ankara'da MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret edeceği iddiası büyük ses getirdi. Bahçeli "Ahmet Türk ile görüşecek misiniz?" sorusuna "Kendisi değerli bir şahsiyet, görüşme arzusu taşırlarsa her zaman görüşebiliriz. Ağaların kapısı her zaman açık olur" yanıtını verirken konuyla ilgili açıklama yapan Türk "Öyle bir talebimiz yok, öyle bir randevu da yok. Kendiliğinden oluşmuş bir şey" dedi.

Yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceği iddia edildi.

BAHÇELİ'YE KORİDORDA KRİTİK SORU

Partisinin grup toplantısının ardından "Ahmet Türk ile görüşecek misiniz?" sorusuna yanıt veren MHP lideri Bahçeli "Kendisi değerli bir şahsiyet, görüşme arzusu taşırlarsa her zaman görüşebiliriz. Ağaların bazı önemli vasıfları vardır. Ağaların kapısı her zaman açık olur, aşı da bol olur. Onun için birileri ziyaret ettiğinde 42 davar kesmesinin sebebi de sofranın bol olmasındandır" ifadelerini kullandı.

"ÖYLE BİR TALEBİMİZ YOK"

TBMM Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder'i ziyareti sırasında Bahçeli ile görüşüp görüşmeyeceği sorulan Ahmet Türk ise "Böyle bir talep yok randevu da yok. Barış için uzatılan her eli tutarız barışa katkı sunacak herkesi canı gönülden destekleriz. Barışın önündeki taşları temizleyerek barışa ulaşılır" yanıtını verdi.

"YÜZ YÜZE TEMAS BİR AN EVVEL YAPILSIN"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugünkü MHP Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la ilgili 22 Ekim'de yaptığı çağrısını yineleyerek, "22 Ekim'de ne demişsek arkasındayız. İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın bir an evvel yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz. Yeterince çile çekildi, yeterince acı yaşandı. Silah seçenek değil kucaklayıcı siyaset hedefimizdir" demişti.

Ankara'da görüşme hareketliliği! Bahçeli ve Ahmet Türk'ten art arda açıklamalar
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMuzaffer Karaman:

bunu CHP soylese terör yandaşı oluyor

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Haber Yorumlarıumut mergen:

DEDE IMAMOĞLUYLA NE ZAMAN GORÜŞECEN

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Haber Yorumlarıdehide:

Devlet bahçeli bu kadar ısrarcıysa bir planı var demektir. Reisle terörü bitirmek için bir plan uyguluyorlar aklınız ermez izleyin ve görün

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