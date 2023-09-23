Ankara Çubuk MHP Kongresinde Serhat Uluağaçlı yeniden başkan seçildi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Mhp'nin olağan kongresinde ilçe başkanlığı görevine Serhat Uluağaçlı yeniden getirildi.

Çubuk Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'ndaki kongrede, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından divan kurulu oluşturuldu.

Tek listeyle gidilen seçimde 234 delegenin oylarını alan Uluağaçlı, yeniden başkan seçildi.

Mhp Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, kongrede yaptığı konuşmada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamlarını partililere iletti.

Çubuk'un tarihi geçmişiyle çok önemli bir ilçe olduğunu belirten Doğan, kendisinin de Çubuk'ta ikamet ettiğini dile getirerek, "Çubuk'ta çok güzel bir atmosferde geçiyor kongremiz. Cumhur İttifakı olarak uyum içinde çalışan teşkilatlarımız var. İlçe Başkanlığına seçilen Serhat Uluağaçlı'yı kutluyorum." dedi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da Cumhur İttifakı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, ilçede seçim süreçlerindeki uyum ve başarılarını anlattı.

Serhat Uluağaçlı başkanlığındaki yönetim kurulunda Selim Özdemir, Tuğba Berber, Mevlüt Kaynak, İsmail Akpınar, Mehmet Arucan, Mustafa Demirer, Yılmaz Özkan, Cengiz Han Aydoğan, Hüseyin Gülcegül, Selim Gökçayır, Muhammed Samet Bağ, Cenk Alparslan Tekin, Taha Burak Aslan, Mesut Bektaş, Adnan Köknel, Uğur Yanık, Caner Yazıcı ve Celal Can Erdoğmuş yer aldı.

Kongreye, AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Başkanı Zeki Avan, partililer ve davetliler katıldı.