Ankara Çankaya'da binadan para atılınca vatandaşlar toplanıp paraları toplamak istedi

Ankara Çankaya'da binadan para atılınca vatandaşlar toplanıp paraları toplamak istediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda akşam saatlerinde klip çekimi sırasında bir binanın üst katlarından aşağıya para atıldı. Vatandaşların paraları toplamak için girdiği mücadele cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde, klip çekimi esnasında bir binadan aşağıya para atıldı. Vatandaşların parayı almak için girdiği mücadele cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda akşam saatlerinde klip çekimi esansında, bir binanın üst katlarından aşağıya para atıldı. Olayı gören vatandaşlar, bir anda toplandı. Cadde üzerinde yere düşen paraları toplamak isteyen vatandaşların mücadelesi cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı