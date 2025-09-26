Haberler

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 9 kişi için tutuklama talebi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 yılları arasındaki konser harcamalarına ilişkin yürütülen usulsüzlük soruşturması kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i adli kontrol, 9'u ise tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Ankara Büyükşehir Belediye'sine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan 9 kişinin tutuklanmasını talep edildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere ilişkin yapılan harcamaların kamu zararına sebebiyet verdiği iddiasıyla gözaltına alınanlar için yeni bir gelişme yaşandı.

9 KİŞİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Gözaltına alınan 14 kişi 5'i savcılık sorgularının ardından adli kontrol tedbiriyle sulh ceza mahkemesine sevk edilirken, 9 şüpheli ise tutuklama talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi ve bilirkişi raporlarına göre, ABB'de 32 konser hizmet alımında idarenin, 154 milyon 453 bin 221,60 lira zarara uğratıldığı tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında 23 Eylül'de aralarında eski belediye bürokratlarının ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 14 şüpheli, "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınmıştı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
