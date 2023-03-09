Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Mansur Yavaş'ın görevi bırakacağına yönelik iddialara yanıt

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim çalışmalarına destek vermek için görevini bırakacağına yönelik iddia kamuoyunda büyük ses getirdi. Bazı haber bültenleri ve tartışma programlarında gündeme getirilen iddiaya yanıt veren ABB Basın Koordinatörü Gültekin, "Kanunen de fiilen de böyle bir durum söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Mansur Yavaş'ın 13. Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle görevini bırakacağı iddiasına yanıt verdi.

"KANUNEN DE FİİLEN DE BÖYLE BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Gültekin "Bazı haber bültenleri ve tartışma programlarında, ABB Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın seçimler nedeniyle görevini bırakacağına dair söylemler yer almaktadır. Kanunen de fiilen de böyle bir durum söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

"SEÇİM SONRASI ETKİN BİR CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞI..."

Gültekin açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullandı; "Sayın Başkan, görevine devam edecek olup, seçim sonrası da etkin bir Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevi ile -Ankara'da olduğu gibi- kimseyi ayırt etmeden, şeffaf, adil, katılımcı ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı uygulayacaktır."