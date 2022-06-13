Bakan Soylu ile Mansur Yavaş'ın fotoğrafına ilişkin ABB'den açıklama: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi yok

Sağanak yağışların sel felaketine neden olduğu Ankara'da afet bölgesiniz ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,daha sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya gelmişti. Görüşmeden servis edilen bir fotoğrafta Bakan Soylu'nun ayağındaki botları ve ıslak pantolonu sosyal medyada gündem oldu.

"SANKİ PARİS'İN BELEDİYE BAŞKANI"

AK Parti Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan ie belediye meclisinde yaptığı konuşmada "Burada Bakan Soylu çizmesi içerisi su dolmuş, Mansur Bey de takım elbiseyle sanki Paris'in belediye başkanı. Ankara'da oluyor sel. Eskişehir'de ne arıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

"KENDİSİ AFET BÖLGESİNDEYDİ, POZ VERME GİBİ BRİ GAYESİ YOK"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Gültekin, Sinan Burhan'ın iddialarına yönelik olarak "Sn. Burhan, ABB Başkanı Mansur Yavaş, bu cümleleri kurduğunuzda Akyurt afet bölgesindeydi. Özür dileriz; kendisinin poz verme gibi bir gailesi, bir huyu yok" dedi.