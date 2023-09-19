Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Köse: Ankara 4,5 yıldır pırıltısını kaybetti

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Ankara 2019'dan daha geri bir noktada. Bir pırıltısı vardı, eskiden bir heyecanı vardı. Avrupa başkentiydi, uluslararası pek çok organizasyon olurdu, sürekli yenilikler içeren bir şehirdi. Ankara 4,5 yıldır pırıltısını kaybetti." dedi.

Köse, Anadolu Yayıncılar Derneğinin (AYD) Hamamönü'ndeki binasında düzenlenen Anadolu Sohbetleri Programı'na katıldı.

28 Mayıs'taki seçim sonucunun Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı adına önemli işaret olduğuna dikkati çeken Köse, gelecek yıl yapılacak yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm belediyeleri kazanma hedefiyle hareket edeceklerini söyledi.

Ankara'yı hizmet ve eser belediyeciliğiyle buluşturmak üzere çalışma yaptıklarını ifade eden Köse, "Ankara 2019'dan daha geri bir noktada. Bir pırıltısı vardı, eskiden bir heyecanı vardı. Avrupa başkentiydi, uluslararası pek çok organizasyon olurdu, sürekli yenilikler içeren bir şehirdi. Ankara 4,5 yıldır pırıltısını kaybetti. Bizim esas tespitimiz bu yönde. Ankara geriye gitti." diye konuştu.

Köse, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olup olmayacağının sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

"Adaylık açıklaması konusunda karar genel merkezindir, Sayın Cumhurbaşkanı'mızındır. Biz Ankara için iddialıyız, Ankara'yı özlediği eser belediyeciliğiyle buluşturacağız. Biz oluruz, başka bir arkadaşımız olur, ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz."