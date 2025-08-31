Ankara bu iddiayı konuşuyor: Kılıçdaroğlu, kurultay için kararını verdi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Ankara bu iddiayı konuşuyor: Kılıçdaroğlu, kurultay için kararını verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davaya sayılı günler kala Ankara kulislerine CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili dikkat çeken bir iddia düştü. Yakın çevresine 22 aydır mahkeme ile ilgili tek bir cümle yorumda bulunmayan ve mahkemede davacı pozisyonunda olmayan Kılıçdaroğlu'nun 15 Eylül'e kadar bu tavrını sürdürüp mahkemenin vereceği karara uyacağı öne sürüldü.

CHP'nin 15 Eylül'de görülecek olan Kurultay davası yaklaşırken dikkat çeken bir iddia öne sürüldü. tv100'deki Başak Şengül ile Doğru Yorum programına katılan Sinan Burhan, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklardan edindiği bilgileri aktardı.

"MAHKEMEDE DAVACI POZİSYONUNDA DEĞİL"

Burhan Kurultay'a ilişkin edindiği bilgileri şu sözlerle aktardı;" Kemal Bey mutlak butlan ve mahkeme ile ilgili aylardır tek yorum yapmadı. Mahkemede davacı pozisyonunda da değil. Algı sanki dava açmış gibi. Kara propaganda davaya sebep olan değişimciler. Yakın çevresine de 22 aydır mahkeme ile ilgili bir tek cümle yorumda bulunmadı.

''HAYIR DEME ŞANSI YOK''

15 Eylül'e kadar da bu tavrı sürecek. Mahkeme kararına uyacak. Mutlak butlan olursa açıkladığı gibi hayır deme şansı yok. Hakarete varan sosyal medya ve medya lincine rağmen diyalog kapısını kapalı tutmayacak."

KURULTAY DAVASI 15 EYLÜL'DE

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin açtığı davalar, Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmişti.

Davanın 30 Haziran'da görülen 3'üncü duruşmasında mahkeme, kurultayda usulsüzlük suçlamasıyla 12 kişi hakkında açılan ceza davasında Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararının kesinleşmesinin beklenmesine hükmederek, duruşmayı 8 Eylül'e ertelemişti. CHP'nin avukatı Çağlar Çağlayan, partinin kuruluş yıl dönümüne denk gelen 4-9 Eylül haftasında yapılacak etkinlikler nedeniyle duruşmanın ertelenmesini talep etmişti. Talebi değerlendiren mahkeme, duruşmayı 15 Eylül saat 10.00'a ertelemişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
Venezuela'dan ABD'ye tarihi rest: Kıyılarımızdan uzak durun, en büyük kabusunuz oluruz

ABD'ye tarihi rest: Bizden uzak durun, en büyük kabusunuz oluruz
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki vahşet sonrası herkes aynı soruyu soruyor

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki vahşet sonrası herkes aynı soruyu soruyor
Beykoz Çayır Festivali'nde akıma kapılan genç hayatını kaybetti

Festivalde korkunç ölüm! Ünlü şarkıcının da konseri iptal edildi
Camide istenmeyen görüntüler: İmamın uyarısı da işe yaramayınca dışarı çıkarıldılar

İmamın uyarısına da aldırış etmeyen 2 kişiyi camiden çıkardılar
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSktgdn:

Allah ını seversen otur oturduğun yerde bunca yıl akp senin sayende kazandı biraz utanma duygusu varsa uzak durursun

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme22
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHiçlik:

Kaybetmek kazanmak dır. Çünkü kaybeden rahatına bakabilir. Kazanan ise kendisini hep suçlu his eder rakibi onun yüzünden kaybettiği için. Kaybedenden af diler sonsuza kadar. Yani taaaaaaaa zamanın sonuna kadar hatıra canlı olduğu sürece.

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıHüseyin Temel Çetiner:

İhtiyar sen RTE nın bir numaralı adamısın

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİş insanı:

amerikanın adamı degil en azından vatan haini ekrem gibi

yanıt6
yanıt17
Haber YorumlarıVatansever:

İş insanı sana cevap olsun Adam demişki dinime söven müslüman olsa demiş anladın ya.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anıtkabir'de atılan slogan CHP'li vekili küplere bindirdi: Her sene her sene bu ayıp olur mu?

Anıtkabir'de atılan slogan CHP'li vekili küplere bindirdi
Beslediği muhabbet kuşuna öğrettiği şarkı bomba

Beslediği muhabbet kuşuna öğrettiği şarkı bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.