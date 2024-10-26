ANKARA Bahçeli: PKK, Türk'ün de Kürt'ün de düşmanıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramankazan'daki TUSAŞ tesislerine yapılan terör saldırısı, PKKYPGPYD'nin kimlerin maşası olduğunu açıklıkla gözler önüne sermiştir. Pkk, Türk'ün de, Kürt'ün de, hatta yaşayan her canlının da düşmanıdır. Bölücü terör örgütü PKK'nın efendileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın BRICS toplantısına katıldığı gün, bizim de salı günkü tarihi çıkışımızın hemen ardından Türkiye'ye terör baronlarının talimatıyla kanlı mesaj vermişlerdir. Bu kanlı mesaj ayaklarımızın altında çiğnenmiştir dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde, Türk Akademisi Siyasi, Sosyal, Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV) tarafından düzenlenen, 'Vefatının 100'üncü yılında Ziya Gökalp Sempozyumu'nda konuştu. Bahçeli, Türk milliyetçilerinin Ziya Gökalp'ı doğru tanıması için hayatı ve eserlerini iyi incelemesi gerektiğini belirterek, Bana göre merhum Gökalp, layıkıyla anlaşılmış ve anlatılmış birisi değildir. Yaşadığı devrin çalkantılarını, her gün bir yerinden kopan, her gün bir parçası kırılan imparatorluğumuzun çöküş ve yıkılış gürültüsünü iliklerine kadar hissedip milli devletin fikri formülünü hazırlaması henüz tam manasıyla kavranamamıştır. Hak sahibine hakkını teslim etmek, manevi hatırası önünde tazimle eğilip 48 yıllık hayatını medyunu şükranla hatırlamak elbette hepimizin görevi olmakla birlikte, fikri ve ilmi mirasını benimseyip sosyal, siyasal ve düşünce hayatımıza mücessem halde yansıtmak herkese düşen bir sorumluluk olsa gerektir ifadelerini kullandı.

'KİMSE BİZİMLE TÜRKLÜĞE HİZMET KULVARINDA YARIŞA GİRMESİN'

Ziya Gökalp'in, 'Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir. Türkleri sevmeyen bir Kürt varsa Kürt değildir' sözlerine atıfta bulunan Bahçeli, Cumhuriyet'in 101'inci yılında her türlü tehdit ve tehlikeyi milli dayanışma ve manevi dirençle ortadan kaldıracaklarını kaydetti. Bahçeli, Hep söyledim, yine söylüyorum; Türk'üz, Türkçüyüz, kaynağını Türk-İslam ülküsünde bulmuş Türk milliyetçileriyiz. Hiç kimse bizimle Türklüğe hizmet kulvarında, milletseverlik ve vatanseverlik yarışına girmesin. Bunlar, altından kalkamayacakları, hayat ve siyaset mazisiyle ispat edemeyecekleri söz düellolarına, siyasi şovlara, iplikçi kavgalarına, yağlı urgan ölçüştürmeye heves etmesinler. O bayağı heveslerini kursaklarında teker teker bırakır, burunlarından fitil fitil getiririz. Makam ve mevki için vicdanını satanları adam yerine bile koymayız. Yeri gelir nesilden nesle geçerek bize emanet edilen Yesevi elini uzatır, Yunus tebliğini yapar, Mevlana hoşgörüsünü gösteririz; yeri gelir yumruğumuzu tuğ diye havaya kaldırır, çetin hesabı en ağır düzeyde göresiye kadar bir daha da indirmeyiz. İndirdiğimiz zaman da sadece ve sadece hainlerin kafasının kırılacağı andır. Bu kategoriye girenler sağduyulu tavrımızı yanlışa yormasınlar. Sınır ihlali, sinir ihlali, sabır ihlali yapmaktan kötürüm emel sahiplerinin derhal ve ciddiyetle sakınması iç barış ve siyasi huzur adına temennim, hatta uyarımdır diye konuştu.

Bahçeli, İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırıları kınayarak, şöyle devam ettiDün müstevlilerin yapamadığını, bugün terör örgütlerini sahaya süren Siyonist azgınlık ve küresel emperyalist alçaklık asla başaramayacaktır. Milli sanayimize, tetikçi katilleriyle saldıranların çabası boşunadır, bu hususta gece gündüz çalışıp düşman odakları deliye çevirmek, kanlı eylemleri püskürtüp yükseldikçe yükselmek, milli vazifemizdir. Soykırımcıların demir kubbeleri varsa bizim de iman dolu göğsümüz gibi serhaddimiz vardır. Gece saatlerinde İsrail'in misilleme bahanesiyle İran'ın Tahran, Huzistan ve İlam eyaletlerine düzenlediği hava saldırısı yalnızca taktik, stratejik ve nokta hedefli bir operasyondur. Bunun yanı sıra Orta Doğu'daki muhtemel kanlı ve kesif boğuşmanın test safhası, deneme tahtasıdır. İran'ın vurulması, bölgesel refleksleri, doğacak irili ufaklı tepkileri, tırmanan gerilim hatlarını kontrol edecek eylemsel simülasyondur. Adım adım vatanımıza ulaşacak ve musallat olacak 'Davut Koridoru'nu aktive etmek için fırsat kollayanların ABD destekli İran saldırısı ara bir istasyondur.

'TERÖRİSTER SONUÇ ALAMAYACAKLAR'

Bahçeli, İsrail'in Türkiye ile ilgili planları olduğunu vurgulayarak, Siyonist terör çetesi Anadolu'yu çevrelemek maksadıyla küresel cinayet ve rezalet mekanizmasında toplaşan diğer Türkiye düşmanlarını yedeğine alarak üzerimize gelmeyi planlıyorlar. Gazze'yi yurdumuza taşımak istiyorlar. Bunun için istihbarat tezgahlarına, kapalı devre oyunlara ve iş birlikçi tahriklerine müracaat ediyorlar. Lütfen uyanık olalım, birbirimizden kopmamız projelendiriliyor. Birbirimize yüz çevirmemiz, surat asmamız, el uzatmak yerine yumruk sıkmamız dayatılıyor. 23 Ekim 2024 Çarşamba günü, Kahramankazan'daki TUSAŞ tesislerine yapılan terör saldırısı PKKYPGPYD'nin kimlerin maşası olduğunu açıklıkla gözler önüne sermiştir. PKK, Türk'ün de Kürt'ün de hatta yaşayan her canlının da düşmanıdır. Bölücü terör örgütü PKK'nın efendileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın BRICS toplantısına katıldığı gün, bizim de salı günkü tarihi çıkışımızın hemen ardından Türkiye'ye terör baronlarının talimatıyla kanlı mesaj vermişlerdir. Bu kanlı mesaj ayaklarımızın altında çiğnenmiştir. Suriye'den sızan hainler imha edilmişler, şehitlerimizin acısıyla sızlayan gönüller teröre karşı tek ses olmuşlardır. Teröristler ile onları üzerimize salan muhasım unsurlar sonuç alamayacaklar, Türkiye'yi geçemeyecekler, yolumuzdan ve mücadele kararlılığımızdan geri çeviremeyeceklerdir değerlendirmesinde bulundu. Ardından Bahçeli, Ziya Gökalp ile ilgili sergiyi ziyaret ederek eserleri inceledi.

Haber- Kamera Aliekber METE-Celal ATALAY / ANKARA,