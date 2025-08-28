Angela Merkel, Mülteci Politikalarını Değerlendirdi

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel verdiği röportajda, 2015 yılındaki mülteci akını sırasındaki açık kapı politikasına değinerek, "Bir şeyler yapmamız gerekiyordu, değerlerimize uyumlu bir şekilde yapmak istedim" dedi.

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, bölgesel bir Alman gazetesinin düzenlediği etkinliğe katılarak, gazetecilerin ve davetlilerin sorularını cevapladı. Angela Merkel'e 2015 yılındaki mülteci krizinde söylediği "Wir schaffen das" (Biz Bunu Başarırız) sözleri hatırlatılarak, "Başardık mı Sayın Merkel?" sorusu yöneltildi. Eski Başbakan Merkel, o dönemdeki şartlara dikkat çekerek, "Bir şeyler yapmamız gerektiğini biliyordum. Ama bunu değerlerimize uyumlu bir şekilde yapmak istedim. Böyle durumlar ortaya çıktığında kendimize 'Değerler ve insan onuru hakkındaki tüm konuşmalarımız boş sözler miydi?' sorusunu sormalıyız" ifadelerini kullandı.

"Alternatif ne olurdu? Sınırdaki insanlara tazyikli su sıkmak mı?"

Merkel, "Elbette süreç tamamlanmadı, çok şey değişti ve hala yapmamız gereken çok şey var" diye konuşurken, kararını eleştirenlere de "İnsanların öfkeli olduğunu anlıyorum. Peki, o zaman alternatif ne olurdu? Sınırdaki insanlara tazyikli su sıkmak mı?" şeklinde karşılık verdi. Merkel ayrıca, Almanya'nın son dönemde artırdığı sınır kontrollerinde sığınmacıların geri gönderilmesini doğru bulmadığını da belirtti.

"AfD'nin oyları ikiye katlandı"

Başbakanlığı döneminde izlediği politikaların aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'ni (AfD) güçlendirdiği iddialarına ilişkin soruyu da cevaplayan Merkel, görevden ayrıldığında AfD'nin oylarının yüzde 10 ila 11 seviyesinden olduğunu ancak bugünlerde ise iki katına çıktığını söyledi.

"Almanya'da 2027 yılında ilk kez bir kadın Cumhurbaşkanı seçilebilir"

Merkel başka bir soru üzerine, 2027 yılında Almanya Cumhurbaşkanlığına ilk kez bir kadının seçilmesini mümkün gördüğünü söyledi.

"Biz bunu başarırız"

Eski Almanya Başbakanı, "Biz bunu başarırız" sözünü tam 10 yıl önce, 31 Ağustos 2015'te Almanya'ya en az 800 bin mültecinin gelmesinin beklendiği ve binlerce mültecinin Macaristan'dan Almanya'ya doğru yola çıktığı açıklandıktan sonra söylemişti.

Merkel 16 yıl başbakanlık koltuğunda oturmuştu

Angela Merkel, 2005-2021 yılları arasında Almanya Başbakanı olarak görev yapmıştı. Merkel'in 16 yılı aşkın görev süresi boyunca karşı karşıya kaldığı en önemli konulardan biri de 2015 yılındaki Avrupa'ya mülteci akını olmuştu. - BERLİN