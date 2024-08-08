Ümit Özdağ, Anafartalar Zaferi'nin 109. yıl dönümü etkinliğine katıldı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda partisince Anafartalar Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğine katıldı.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Kocadere Kamp Alanı'nda partililer ve anma etkinliğine katılanlarla buluşan Özdağ, gazetecilere, 3 yıldır Gelibolu Yarımadası'nda "57. Alay Yürüyüşü" için bir araya geldiklerini söyledi.

Tarihi Alan'ın, Mehmet Akif Ersoy'un "Toprağı sıksan şüheda fışkıracak." dediği topraklar olduğunu belirten Özdağ, şöyle konuştu:

"Bu topraklar, bir devrin açıldığı ve bir devrin kapandığı topraklar. Türk İstiklal Harbi'nin girişinin yapıldığı topraklar; onun için büyük bir öneme sahip. İnanıyoruz ki bu toprakların altında yatan şehitlerin kalpleri hala çarpmaya devam ediyor. Biz de Türk gençleri olarak bu topraklara gelip bir gece burada 57. Alay'ın karargahında, 57. Alay mensuplarının dolaştığı yerlerde dolaşsınlar istiyoruz. Gece onların uyuduğu yerde uyusunlar, onların şehit olduğu toprakların üzerinde uyusunlar ve bu ruhu teneffüs etsinler istiyoruz. Çanakkale ruhu; 1683'ten itibaren başlayıp 232 sene geri çekilen bir ordunun, 232 sene sonra 'Buraya kadar' deyip dünyanın en güçlü donanmasını ve en güçlü ordularını yendiği yer. Çanakkale ruhu; 21. yüzyılda da Türk gençliğinin mücadele azmini, vatan sevgisini temsil eden değerlerin hepsine sahip. Biz de bu değerleri yaşatmak için buradayız."

Konser ve tiyatro gösterisinin sunulduğu etkinlikte, katılımcılara pilav ikram edildi.

Ümit Özdağ ile katılımcılar, geceyi etkinlik alanında kurulan çadırda geçirdikten sonra sabah 57. Alay Şehitliği'nden Conkbayırı'na yürüyecek.